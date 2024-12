Ministro turco discute com Blinken necessidade de cooperar com novo governo sírio

ANCARA (Reuters) - O ministro das Relações Exteriores da Turquia discutiu com o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, no sábado, a necessidade de agir em cooperação com a nova administração síria para garantir a conclusão do período de transição de forma ordenada, disse o ministério.

Em uma ligação telefônica, o ministro das Relações Exteriores da Turquia, Hakan Fidan, disse a Blinken que Ancara não permitiria que a milícia curda YPG se abrigasse na Síria, disse o porta-voz do ministério.

Durante a ligação, Blinken enfatizou a necessidade de apoiar um processo político liderado e de propriedade da Síria que "defenda os direitos humanos e priorize um governo inclusivo e representativo", de acordo com uma declaração do Departamento de Estado dos EUA.

Blinken e Fidan também discutiram a prevenção do terrorismo para não colocar em risco a segurança da Turquia e da Síria, segundo o comunicado.

(Reportagem de Huseyin Hayatseve)