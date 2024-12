Milhares protestam na Turquia exigindo aumento mais robusto do salário mínimo

ANCARA (Reuters) - Milhares de pessoas protestaram neste sábado na capital da Turquia, Ancara, para exigir um aumento maior do salário mínimo, gritando palavras de ordem em defesa da renúncia do governo e balançando bandeiras da oposição e do país.

O governo anunciou nesta semana que o salário mínimo de 2025 será de 22.104 liras turcas, o equivalente a 630,28 dólares e um aumento de 30% frente ao valor deste ano. O governo afirmou que essa alta mantém a disciplina fiscal e a luta contra a inflação.

Os trabalhadores turcos, que enfrentam uma persistente crise do custo de vida, com a inflação anual chegando a 45% neste ano, pediram um aumento de 70%, sendo 45% de reajuste inflacionário.

O principal partido da oposição turca, CHP, convocou o protesto deste sábado, dizendo que o aumento do salário mínimo mostrou que o governo do presidente Tayyip Erdogan “perdeu o senso de realidade na Turquia”.

“Eles dizem que a inflação subiria tanto quanto o salário mínimo. Essa é uma grande mentira. Não houve aumento do salário mínimo durante o ano, e ainda temos 50% de inflação”, afirmou na manifestação o líder do CHP, Ozgur Ozel.

Em 2022 e 2023, houve aumentos do salário mínimo no meio do ano, para compensar a alta inflação.

Erdogan, falando em uma reunião de seu Partido AK (AKP) na cidade de Bursa, no noroeste do país, disse que o aumento do salário mínimo foi determinado levando-se em consideração fatores como inflação e emprego.

O ministro das Finanças, Mehmet Simsek, disse que o salário mínimo aumentou em 2023 e 2024 mais do que a inflação anual.

"A estabilidade de preços é um pré-requisito para o aumento permanente do poder de compra e do bem-estar de nossos trabalhadores", disse Simsek em X.

O aumento do salário mínimo afetará cerca de nove milhões de trabalhadores.

(Reportagem de Huseyin Hayatsever)