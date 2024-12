Manifestantes vão às ruas na Geórgia antes da posse de novo presidente de extrema direita

Milhares de manifestantes pró-europeus se reuniram neste sábado (28) em Tbilisi, capital da Geórgia, para protestar contra o governo, na véspera da posse do novo presidente e ex-jogador de futebol Mikheil Kavelashvili, rejeitado pela oposição.

Os participantes formaram uma corrente humana neste sábado ao longo do rio Kura, no centro de Tbilisi. Alguns deles se enrolaram em bandeiras da Geórgia e da UE e outros exibiram uma faixa pedindo a "libertação dos prisioneiros políticos".

Os manifestantes exigiam a soltura das pessoas detidas durante os protestos anteriores e a convocação de novas eleições legislativas.

As eleições legislativas de outubro, vencidas pelo partido governista "Sonho Georgiano", desencadearam uma crise política no país. A oposição pró-ocidente denuncia a ocorrência de fraudes no pleito.

A decisão das novas autoridades de adiar os esforços para integrar a UE até 2028 provocou várias semanas de manifestações pró-europeias - muitas delas dispersadas pela polícia.

Novas eleições?

Mikheil Kavelashvili, que toma posse no domingo, é conhecido por suas posições ultraconservadoras e antiocidentais, que integram o programa de governo do partido Sonho Georgiano.

Embora os poderes presidenciais sejam limitados na Geórgia, a posse deve gerar uma nova mobilização dos apoiadores à adesão rápida do país à UE.

A atual presidente, Salomé Zurabishvili, pró-Europa, anunciou que se recusa a encerrar seu mandato sem a organização de novas eleições legislativas.

A ex-diplomata francesa rompeu com o governo e afirma ser a única representante legítima do poder. Ela apoia os manifestantes e se juntou à corrente humana em Tbilisi neste sábado, como mostraram imagens da TV georgiana.

O "Sonho Georgiano", acusado por seus críticos de ter uma postura autoritária, nega qualquer tipo de fraude nas eleições legislativas e acusa a oposição de querer provocar uma revolução financiada por outros países.

Com informações da AFP