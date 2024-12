Litoral norte de SP: 10 lugares incríveis para alugar e curtir o verão

Só em Ubatuba, são 102 praias. Em São Sebastião, mais 100 quilômetros de área à beira-mar. Com uma costa tão extensa, é difícil não encontrar um cantinho de areia para chamar de seu no litoral norte de São Paulo.

Das praias urbanas às mais selvagens, de lugares cheio de agito durante o dia a pontos de surfe ou mergulho, as orlas de Bertioga, São Sebastião, Ilhabela, Ubatuba e Caraguatatuba têm estrutura para receber visitantes o ano inteiro e ficam ainda mais convidativas no verão.

A seleção abaixo inclui imóveis para aluguel que atendem diversos perfis de viajantes: apartamentos na área urbana, casas em condomínios com espaços de lazer caprichados, chalés isolados em meio à vegetação da Mata Atlântica.

Na plataforma online , todas receberam nota 5, o máximo possível na avaliação dos hóspedes.

Ubatuba

Chalé entre a praia e as cachoeiras Imagem: Reprodução/Airbnb

No chalé Teiú, não é preciso escolher entre praia ou cachoeira, já que o acesso é fácil tanto às areias de Ubatumirim quanto às quedas d'água da Lage, Tombador e Prumirim. Para um casal, está isolado no meio da mata de uma propriedade particular.

Reserve por R$ 465

Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "O chalé é realmente especial! Uma cabana de muito bom gosto, simples e luxuosa ao mesmo tempo. Além de linda, extremamente confortável, limpa, com tudo que você precisa e mais um pouco? Entranhada na mata, mas ainda assim de fácil acesso, com restaurantes e mercadinhos perto e próxima a diversas belezas naturais da região. O som da mata e do rio, junto da visita de tantos passarinhos, faz seu dia de descanso ou trabalho ser de extrema paz. Voltaremos sem dúvida." (Leonardo, novembro de 2024)

Piscina e churrasqueira privativas com vista para o litoral Imagem: Reprodução/Airbnb

Uma curta estrada íngreme leva à casa de dois quartos, a 250 metros da praia do Lázaro - a vista para o mar, porém, compensa o esforço da chegada. Vizinha de outra propriedade disponível para aluguel, tem piscina e churrasqueira privativas.

Reserve por R$ 670

Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "O espaço é excelente, casa linda, tudo limpíssimo, a louça ótima, a vista é melhor do que esperado." (Gabriela, dezembro de 2024)

Estúdio para quatro pessoas na praia do Tenório Imagem: Reprodução/Airbnb

A 500 metros da praia do Tenório, o estúdio recebe até quatro pessoas em uma cama de casal e um sofá-cama. Fica no primeiro andar de um prédio baixinho, com acesso por escada, e está próximo de padaria, mercado, farmácia e restaurantes.

Reserve por R$ 328

Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Adoramos a estadia! Apê superlimpo, organizado e também muito lindo! Com certeza voltaremos mais vezes!" (Bruno, dezembro de 2024)

São Sebastião

Ambiente envolto pela Mata Atlântica Imagem: Reprodução/Airbnb

Paredes envidraçadas envolvem a Casa 13, em Maresias, com a vegetação da Mata Atlântica. Em um único ambiente, comporta sala, cozinha e quarto - o sofá vira uma cama de casal - e um piano verde deixa a decoração ainda mais colorida e charmosa.

Reserve por R$ 675

Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "A Casa 13 foi uma experiência maravilhosa. Tão tranquila e ainda perto da faixa principal de Maresias e da praia. Recomendo muito ficar aqui, eu ficaria novamente." (Vanessa, dezembro de 2024)

Vista para o mar da praia das Cigarras Imagem: Reprodução/Airbnb

Menos de cinco minutos de caminhada levam à areia da praia das Cigarras, que fica a 10 quilômetros do centro de São Sebastião. Rodeado pela vegetação nativa, o loft para até quatro pessoas tem vista para o mar.

Reserve por R$ 650

Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "A casa é incrível! Superconfortável, bem decorada e com uma localização excelente (uma vista de tirar o fôlego). Cada detalhe foi pensado com muito cuidado e nos sentimos em casa o tempo todo. A qualidade superou todas as nossas expectativas! A limpeza estava impecável e a roupa de cama e as toalhas muito cheirosas, o que deixou nossa hospedagem ainda mais agradável. Com toda essa atenção aos detalhes, nos sentimos em um hotel 5 estrelas, mas com o conforto de estar em casa. Esses cuidados fizeram toda a diferença." (Natáli, novembro de 2024)

Área de spa ao ar livre a 200 metros da praia de Santiago Imagem: Reprodução/Airbnb

Uma escadaria dá acesso à casa de duas suítes, localizada em um condomínio inaugurado em 2023 a 200 metros da praia de Santiago. Na área externa há churrasqueira e uma banheira de hidromassagem com cinco lugares.

Reserve por R$ 900

Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "A acomodação é sensacional. Pensada nos mínimos detalhes. Uma verdadeira experiência. Moedor de café, os grãos pra moer, jacuzzi delicia, utensílio pra tudo, conforto e limpeza! Voltaria quantas vezes fossem possíveis pra este lugar, muito bom mesmo. Praia pequena, sem muvuca, linda?. " (Rafael, dezembro de 2024)

Bertioga

Flat com serviço diário de arrumação Imagem: Reprodução/Airbnb

A hospedagem no flat, localizado no módulo 6 da Riviera de São Lourenço, a 150 metros da praia, dá direito a serviço diário de arrumação. Uma cama queen-size no quarto e um sofá-cama na sala acomodam quatro pessoas.

Reserve por R$ 1.100

Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Apartamento bonito, limpo, equipado e próximo à praia. Os funcionários do prédio e do serviço de praia muito gentis e atenciosos. Passamos dias muito agradáveis e esperamos voltar em breve." (Ana Claudia, dezembro de 2024)

Dois quartos na Riviera de São Lourenço Imagem: Reprodução/Airbnb

Na Riviera de São Lourenço, com dois quartos e dois banheiros, a 150 metros da praia e com vista para o mar a partir da varanda. O condomínio tem lavanderia, academia, três piscinas, brinquedoteca e playground.

Reserve por R$ 2.101

Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "O apartamento é ótimo, tem uma vista incrível. A praia é muito boa, tranquila, limpa e a segurança daquele lugar é coisa de outro planeta. Passamos dias inesquecíveis, espero voltar ano que vem!" (Silmara, dezembro de 2024)

Ilhabela

Em condomínio na praia do Curral Imagem: Reprodução/Airbnb

Para até quatro pessoas, o Bangalô 35 conta com a estrutura do condomínio em que se localiza, na praia do Curral: quadras, piscina, playground, academia, salão de jogos e sala de home theater. No chalé, a cozinha equipada está integrada à sala.

Reserve por R$ 675

Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Muitíssimo obrigado pela estadia perfeita! O bangalô é incrível e super aconchegante. Nota 10 em tudo. Não conhecia Ilhabela e recomendo, pois a natureza lá é fantástica." (Daniel, novembro de 2024)

Chalé em sítio com rio e cachoeira Imagem: Reprodução/Airbnb

O chalé para duas pessoas fica dentro de um sítio que tem rio e cachoeira, além de outras acomodações disponíveis para hóspedes. Acima da cama, uma claraboia acionada por interruptor permite ver o céu estrelado.

Reserve por R$ 629

Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "O chalé é limpo, organizado, lindo. A área externa da cachoeira é linda também. Recomendo demais!" (Sylvia, dezembro de 2024)

Ao reservar uma hospedagem pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.