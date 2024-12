Kyrgios diz que casos de doping de Sinner e Swiatek são "repugnantes"

O tenista australiano Nick Kyrgios voltou a criticar neste sábado (28) o tratamento, que em sua opinião foi brando, dado aos casos de doping do italiano Jannik Sinner e da polonesa Iga Swiatek.

Sinner testou positivo para clostebol (um anabolizante) duas vezes em março de 2024. No entanto, a Agência Internacional de Integridade do Tênis (ITIA) aceitou a versão de contaminação acidental e determinou que o italiano "não cometeu nenhuma falta ou negligência".

Já a Agência Mundial Antidopagem (WADA) recorreu dessa decisão perante o Tribunal Arbitral do Esporte (CAS), que ainda não emitiu o seu veredito.

Kyrgios já havia criticado a decisão da ITIA no passado e não recuou durante a coletiva de imprensa antes de retornar às quadras no torneio de Brisbane, após 18 meses afastado devido a lesões.

"A integridade do tênis atualmente, e todo mundo sabe disso, mas ninguém diz isso, é horrível", disse o australiano. "É realmente horrível e não está certo. Sei que há pessoas que não gostam que eu fale sobre as coisas, que eu seja honesto sobre as coisas", acrescentou.

"Quando criança, cresci jogando tênis, gostava de competir e de jogar. Posso ficar emocionado ou jogar uma raquete, mas isso não é nada comparado a trapacear e tomar substâncias para melhorar o desempenho", disse ele.

Questionado se estava acusando Sinner de trapaça, Kyrgios pediu aos jornalistas que observassem os acontecimentos.

"Ele falhou em dois testes antidoping realizados em momentos diferentes", disse o australiano. "Não foi um após o outro. Foram feitos em momentos diferentes".

"Se ele não fez nada de errado, por que seu prêmio em dinheiro e pontos no ranking da ATP foram retirados? Obviamente, eles encontraram algo errado nisso", continuou ele.

"Se você realmente acredita que foi assim que a substância entrou no corpo dele..." comentou, referindo-se à versão dada por Sinner.

Meses depois, a polonesa Iga Swiatek, então número 1 do ranking feminino, foi suspensa por um mês por um caso de doping em 2024, fato que, somado ao caso Sinner, manchou a imagem do tênis, segundo Kyrgios.

"Eu só acho que isso tem sido tratado de uma forma horrível em nosso esporte", disse ele.

A ITIA aceitou que o caso de Swiatek não foi intencional e ela acabou sendo suspensa por apenas um mês.

"Dois números 1 acusados de doping é algo repugnante para o nosso esporte. É uma imagem horrível", concluiu Kyrgios, que está afastado das quadras desde que sofreu uma lesão no joelho e no pulso no Aberto dos Estados Unidos de 2022.

