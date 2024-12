Kotscho: Silveira desafia a Justiça ao desrespeitar determinações de Moraes

O ex-deputado Daniel Silveira, que teve seu pedido de soltura negado, desrespeita as determinações do ministro Alexandre de Moraes repetidamente, afirmou o comentarista Ricardo Kotscho na edição deste sábado (28) do UOL News.

Daniel Silveira desafia a Justiça há muito tempo. Já desrespeitou as ordens do Alexandre de Moraes mais de 200 vezes. Nessa última, além de ele ter ido ao hospital, dizendo que estava com problema no rim, ele foi em um condomínio, depois descobriram que ele foi em um shopping também. Ele estava em prisão domiciliar. Então, tem uma série de cautelares que ele não cumpre. E ele não dá folga para o Supremo.

Aliás, uma coisa que me chama a atenção nesse recesso, é que o Supremo é o único setor que continuou trabalhando em Brasília nesses dias. Tanto Alexandre Moraes tem problema com o Daniel Silveira, como o Flávio Dino tem problema com o Arthur Lira, que são duas novelas que não terminam. Ontem o Arthur Lira mandou a nova versão das emendas parlamentares e não se sabe se o Flávio Dino aceitou ou não.

Ricardo Kotscho salientou também que não é de hoje que a Câmara está tentando enganar o Supremo, além de afirmar que o que está ocorrendo é um desrespeito com a sociedade brasileira.

Faz tempo que a Câmara está querendo enganar o Supremo. Isso desde que a Rosa Weber era presidente do Supremo está rolando esse problema. Eles não querem identificar quem foi que pediu a verba, quem é autor da emenda, para onde vai o dinheiro, não tem nenhum controle. Então, esse é o problema desde o começo do governo Lula. E cria um problema muito grande do governo com o Congresso, que é uma chantagem atrás da outra.

Nós tivemos a novela do pacote fiscal, que chantagearam o governo para liberar mais emendas, para aprovar o pacote do Fernando Haddad, e agora essa história de não querer identificar as emendas. Por quê? A pergunta que todo mundo se faz é essa.

Por que não dá para saber quem é o autor do pedido de emenda? E para onde foi? O que foi feito com o dinheiro? Não é que eles estão desrespeitando o Supremo, eles estão desrespeitando a sociedade brasileira, todos nós contribuintes que queremos saber o que é feito com o nosso dinheiro dos impostos.

Tragédia como no MA pode se repetir se sociedade não cobrar, diz engenheiro

A tragédia que deixou ao menos nove mortos na queda da ponte entre o Maranhão e o Tocantins infelizmente pode se repetir se a sociedade não se mobilizar e cobrar as autoridades, declarou o engenheiro Julio Timerman, diretor do Ibracon (Instituto Brasileiro do Concreto).

Infelizmente, sim, isso pode se repetir. Eu acho que é hora da sociedade se mobilizar. Eu estou falando como engenheiro, mas eu sou brasileiro, eu gosto do meu país, e é hora da sociedade se mobilizar no sentido de cobrar as autoridades a incutir essa cultura de inspeções periódicas para evitar essa tragédia como nessa situação.

