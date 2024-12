Irã diz que 2025 será "ano importante" para a questão nuclear

(Reuters) - O Irã, que se prepara para a possível volta da política de “máxima pressão” do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado que 2025 será um ano importante para sua questão nuclear.

Em 2018, Trump cancelou um acordo feito por seu antecessor Barack Obama em 2015, segundo o qual o Irã concordou em diminuir o enriquecimento de urânio -- que pode ser usado para fabricar bombas atômicas -- em troca de sanções menos severas por parte dos EUA e da Organização das Nações Unidas (ONU).

“O ano de 2025 será importante para a questão nuclear do Irã”, afirmou o ministro das Relações Exteriores do país, Abbas Araqchi, em Pequim. Ele acrescentou, em falas publicadas pela emissora de televisão estatal iraniana, que discutiu o assunto em conversas com seu colega chinês.

Ele não mencionou Trump, nem detalhou por que o ano será importante.

A principal preocupação dos líderes iranianos talvez seja que Trump incentive o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, a atacar instalações nucleares do Irã, além de endurecer as sanções dos EUA contra a importante indústria petrolífera do país.

(Reportagem da redação de Dubai)