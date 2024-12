Elon Musk promete "guerra" por programa de vistos H-1B em meio a conflito com alguns apoiadores de Trump

Por Nandita Bose

WEST PALM BEACH, FLÓRIDA (Reuters) - Elon Musk, o bilionário CEO da Tesla e da SpaceX, prometeu ir à "guerra" para defender o programa de vistos H-1B para trabalhadores estrangeiros do setor de tecnologia na sexta-feira, em meio a uma disputa entre os apoiadores de longa data do presidente eleito Donald Trump e seus apoiadores mais recentes do setor de tecnologia.

Em uma publicação na plataforma de mídia social X, Musk disse: "A razão pela qual estou nos Estados Unidos, juntamente com tantas pessoas importantes que construíram a SpaceX, a Tesla e centenas de outras empresas que tornaram os Estados Unidos fortes, é por causa do H1B".

"Entrarei em guerra contra essa questão de uma forma que vocês não podem compreender", acrescentou.

Musk, um cidadão americano naturalizado nascido na África do Sul, já teve um visto H-1B, e sua empresa de carros elétricos Tesla obteve 724 desses vistos este ano. Os vistos H-1B são normalmente válidos por períodos de três anos, embora seus titulares possam prorrogá-los ou solicitar green cards.

O tuíte de Musk foi direcionado aos apoiadores de Trump e à linha dura da imigração, que têm pressionado cada vez mais para que o programa de visto H-1B seja eliminado em meio a um debate acalorado sobre imigração e o lugar de imigrantes qualificados e trabalhadores estrangeiros trazidos ao país com vistos de trabalho.

Até o momento, Trump permaneceu em silêncio sobre a questão. A equipe de transição de Trump não respondeu a um pedido de comentário sobre os tuítes de Musk e o debate sobre o visto H-1B.

No passado, Trump expressou sua disposição de fornecer mais vistos de trabalho a trabalhadores qualificados. Ele também prometeu deportar todos os imigrantes que estão nos EUA ilegalmente, implementar tarifas para ajudar a criar mais empregos para os cidadãos americanos e restringir severamente a imigração.

A questão destaca como os líderes tecnológicos, como Musk -- que desempenhou um papel importante na transição presidencial, prestando aconselhamento em áreas chaves -- estão agora sendo examinados pela base de Trump.

O setor de tecnologia dos EUA depende do programa de visto H-1B do governo para contratar trabalhadores estrangeiros qualificados para ajudar a administrar suas empresas, uma força de trabalho que, segundo os críticos, reduz os salários dos cidadãos americanos.

A altercação foi desencadeada no início da semana por ativistas de extrema direita que criticaram o fato de Trump ter escolhido Sriram Krishnan, um capitalista de risco indiano-americano, para ser consultor de inteligência artificial, dizendo que ele teria influência sobre as políticas de imigração do governo Trump.

Na sexta-feira, Steve Bannon, um confidente de longa data de Trump, criticou os "grandes oligarcas da tecnologia" por apoiarem o programa H-1B e classificou a imigração como uma ameaça à civilização ocidental.

Em resposta, Musk e muitos outros bilionários da tecnologia traçaram uma linha entre o que consideram imigração legal e imigração ilegal.

Musk gastou mais de um quarto de bilhão de dólares para ajudar Trump a ser eleito presidente em novembro. Ele tem postado regularmente esta semana sobre a falta de talentos locais para preencher todos os cargos necessários nas empresas americanas de tecnologia.