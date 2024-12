Casa de dois andares desaba em Belo Horizonte; duas pessoas morreram

Duas pessoas morreram após o desabamento de uma casa em Belo Horizonte, na tarde deste sábado (28).

O que aconteceu

Vítimas são do sexo feminino e foram retiradas dos escombros, segundo o Corpo de Bombeiros. Mortes foram constatadas no local do desabamento. Ainda não há identificação das pessoas atingidas pelo incidente e não se sabe se elas seriam moradoras do imóvel.

Terceira vítima ainda é procurada pelos bombeiros em meio aos escombros. Não há informação sobre identificação e estado de saúde dela.

Desabamento aconteceu na Rua Izaura Posedonio, no bairro do Paraíso, região leste da capital mineira. Os militares informaram que a residência tinha dois andares.

Nove viaturas da corporação atuam na ocorrência. As polícias Militar e Civil, o Samu e a Defesa Civil de BH também estão no local.