Bolão Mega da Virada: veja como funciona e como participar em 2024

O bolão é uma alternativa para apostas em grupo na Mega da Virada 2024, que tem previsão de pagar até R$ 600 milhões. O sorteio acontece no dia 31 de dezembro, às 20h (de Brasília).

Como fazer um bolão na Mega da Virada

O apostador pode comprar cotas de bolões organizados pelas lotéricas onde pode ser cobrada tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota. As cotas também podem ser compradas no portal Loterias CAIXA ou pelo App Loterias CAIXA com tarifa de serviço adicional de 35% do valor da cota.

O bolão é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.

Os bolões têm preço mínimo de R$ 15. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 6.

É possível fazer um bolão de no mínimo dois e no máximo 100 cotas. É permitida até dez apostas por bolão. Em caso de bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.

Sorteio será realizado em 31 de dezembro (20h, de Brasília). O evento pode ser acompanhado pelo Youtube do banco estatal (clique aqui).

Os canais oficiais para apostas são:

Portal Loterias Online: Disponível no endereço www.loteriasonline.caixa.gov.br ;

Disponível no endereço ; Aplicativo Loterias CAIXA: Disponível para download na App Store (sistema operacional iOS ) e na Play Store (sistema operacional Android);

Disponível para download na (sistema operacional ) e na Play (sistema operacional Android); Internet Banking CAIXA ( IBC ): Disponível para clientes CAIXA;

Disponível para clientes CAIXA; Unidades Lotéricas: As apostas podem ser realizadas presencialmente nas mais de 13 mil lotéricas pelo país.

Resultados da Mega da Virada ano a ano