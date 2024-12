Benjamin Netanyahu passará por cirurgia para retirar próstata neste domingo

Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, fará uma cirurgia neste domingo (29) para retirar a próstata, informou seu gabinete.

O que aconteceu

Netanyahu foi diagnosticado com infecção urinária. O problema foi identificado na última quarta-feira (26) após exame no Hospital Hadassah e tratado com antibióticos, segundo declaração publicada pelo jornal israelense The Jerusalem Post.

Infecção foi resultado de um aumento benigno da próstata. A glândula aumenta quase que inevitavelmente a partir dos 50 anos de idade —o primeiro-ministro tem 75— e afeta o trato urinário inferior, dificultando a saída de urina. Por isso ele será submetido à cirurgia de remoção de próstata.

Premiê israelense não deve comparecer a julgamento na segunda-feira (30). Netanyahu voltou a ser julgado por corrupção em 10 de dezembro, após interrupções no processo que começou com uma investigação em 2017, apresentou acusação em 2020 e passou a ouvir testemunhas em 2021.

Devido à guerra atual, processo sofreu inúmeros atrasos. Os adiamentos foram um pedido da defesa do primeiro-ministro, que queria que ele fosse ouvido no tribunal em dias não consecutivos e apenas duas vezes por semana, entre 10h e 15h.

Netanyahu enfrenta acusações de suborno, fraude e abuso da confiança pública em três casos diferentes. Ele disse que esperava há anos pelo julgamento, "para demolir por completo as absurdas e infundadas acusações" contra ele.

*Com informações da AFP, RFI e Reuters