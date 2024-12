Balada Musical especial de Réveillon: os melhores álbuns, artistas e bandas de 2024

2024 teve muito afrobeats, rap, groove, r&b e disco nas playlists da Programação Musical da RFI. No universo do rock, o ano foi marcado por álbuns sensacionais de novos grupos punk e pelo aguardado novo trabalho do icônico The Cure.

O Balada Musical leva os ouvintes e internautas para uma festa de Réveillon regada aos ritmos africanos de Asake & Wizkid, do rap da jovem americana Doechii e do pop/soul das nova-iorquinas do trio Say She She.

Os convidados especiais desta última edição do ano do programa são os irlandeses do Fontaines DC e os britânicos do Idles, além de The Cure, que voltou à cena musical e presenteou os fãs com um dos melhores álbuns de 2024, "Songs of a Lost World".

Para entrar na festa de Réveillon da RFI: aumente o som!

Ouça o Balada Musical todos os sábados nos programas da RFI e também no Spotify e no Deezer. As playlists mensais da Programação Musical da RFI podem ser conferidas no YouTube, Deezer e Spotify!