Prédios de luxo estão afundando na costa de Miami e deixam cidade em alerta

Um estudo feito pelo departamento de Ciências Marinhas, Atmosféricas e da Terra da Universidade de Miami divulgado no começo de dezembro, demonstrou que 35 edificações de alto padrão em Miami estão afundando.

A descoberta acendeu um alerta, principalmente após o desabamento de um prédio em Surfside, em 2021, que causou a morte de 98 pessoas.

O que está acontecendo

A descoberta foi feita por análise de imagens de satélite. Foram usados cerca de 223 registros feitos pelos satélites europeus, os Sentinel-1 e 102, e de um sensor alemão chamado TerraSAR-X, entre os anos de 2016 e 2023. Eles usam pontos fixos como referência das estruturas, como as varandas e máquinas de ares-condicionados. Por isso foi possível perceber o afundamento dos prédios.

Os prédios estão localizados em um raio de 19 quilômetros. O que incluí edificações que estão em Miami Beach e em Sunny Isles Beach. O afundamento entre os prédios varia entre dois e oito centímetros.

Especialista explica que isso acontece por conta do solo. O engenheiro Julio Timerman, diretor do Instituto Brasileiro do Concreto (IBRACON), explica que a geologia da cidade impacta nesse afundamento.

O solo de Miami é feito de rocha calcária, que tem uma certa elasticidade e ela pode causar esse tipo de reação nas estruturas. Os especialistas estão analisando essa mudança e alguns afundamentos acontecem há 30 anos. Não foi do dia para a noite. Não é normal, mas é controlável e é necessário monitoramento , explica Timerman

Engenheiro visitou um dos prédios. Timerman esteve em Miami e entrou em uma das edificações que está passando por esse afundamento. Segundo ele, a estrutura do prédio não apresenta nenhum problema. "Não é como em Santos, que vemos os prédios tombando. O prédio que visitei não tem uma trinca ou fissura. Não tem descolamento de revestimento ou da janela, por exemplo. Mudanças que seriam indícios de problemas", explica. O engenheiro reforça que, ali, não há perigo.

A fundação dos prédios tem mais de 30 metros. Por ser uma área onde acontecem furacões, essas edificações são reforçadas. "O prédio não é feito só na superfície. Eles contam com estacas de 30 metros presas no solo, que chegam nessa região de calcário. E essa rocha tem uma certa deformidade que faz com que aconteça uma acomodação do terreno", explica Timerman. O importante, segundo ele, é manter o monitoramento.

Há prédios famosos na lista. Entre as edificações que estão afundando estão duas Trump Towers, o The Ritz-Carlton Residences e Porsche Design Tower.