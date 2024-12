Venezuela investiga argentino por ligações com terrorismo, diz procurador-geral

CARACAS (Reuters) - A Venezuela está investigando um suboficial da Gendarmeria, da Argentina, por ligações com o terrorismo internacional de direita, disse o procurador-geral Tarek Saab em um comunicado nesta sexta-feira.

De acordo com a declaração, Nahuel Agustín Gallo foi detido após tentar entrar na Venezuela de forma irregular no início deste mês. O governo de Buenos Aires já havia exigido a libertação imediata de Gallo.

Gallo está sendo investigado "por sua conexão com um grupo de pessoas que tentaram, a partir de nosso território e com o apoio de grupos internacionais de extrema-direita, realizar uma série de ações desestabilizadoras e terroristas", disse Saab, no comunicado.

Argentina e Venezuela mantêm relações tensas. O presidente libertário de extrema-direita, Javier Milei, frequentemente entra em conflito com o presidente socialista da Venezuela, Nicolás Maduro, que se posiciona no extremo oposto do espectro político.

O governo de Milei cortou laços com Caracas depois que Maduro foi declarado vencedor de uma eleição contestada em julho, o que levou o Brasil a assumir o controle de sua embaixada e da residência do embaixador.

(Reportagem de Vivian Sequera)