Suspeito de atear fogo em mulher no metrô de NY é acusado de assassinato e incêndio criminoso

Por Rich McKay

(Reuters) - O homem acusado de matar uma mulher que estava dormindo em uma estação de metrô de Nova York foi indiciado nesta sexta-feira pelo grande júri por assassinato e incêndio criminoso, anunciaram os promotores do caso. O homem, que se chama Sebastian Zapeta e tem 33 anos, não estava presente na audiência em um tribunal do Brooklyn, informaram veículos de imprensa. Um advogado indicado pela corte para defender Zapeta não respondeu imediatamente a um email da Reuters pedindo comentários sobre o caso. O grande júri o acusou de assassinato em primeiro grau, duas acusações de assassinato em segundo grau e uma outra de incêndio criminoso em primeiro grau, disse à imprensa o promotor do distrito do Brooklyn, Eric González.

Nesta semana, o homem já havia sido acusado com uma queixa criminal por assassinato em primeiro e segundo graus e incêndio criminoso em primeiro grau. "Meu gabinete está muito confiante quanto às evidências neste caso e em relação a nossa habilidade de responsabilizar Zapeta pelos seus atos covardes", afirmou González, que descreveu o ataque como "ato malicioso" contra "uma mulher adormecida e vulnerável". O Departamento de Segurança Nacional afirmou que o suspeito é um cidadão guatemalteco que entrou no país ilegalmente e que iniciará procedimentos de expulsão contra ele. O homem estava vivendo em um abrigo de pessoas em situação de rua no Brooklyn, afirmou a polícia. De acordo com a polícia, o suspeito usou um isqueiro para botar fogo na mulher, que aparentemente dormia no domingo em um trem na estação Coney Island-Stillwell Avenue. Ele então usou uma camiseta para alimentar o fogo enquanto a mulher estava envolta em chamas, complementou a polícia. A mulher foi declarada morta no local, após o fogo ser extinto. Zapeta pode pegar prisão perpétua sem direito a condicional, informou González. (Reportagem de Rich McKay em Atlanta)