Sonda da Nasa "opera normalmente" após aproximação recorde do Sol - Aeronave chegou a 6,1 milhões de quilômetros de distância do astro e deve contribuir com a pesquisa sobre vento solar e velocidade de partículas.A sonda espacial Parker Solar Probe, da Nasa, conseguiu chegar mais próximo do Sol do que qualquer objeto já fabricado por humanos e está "operando normalmente", informou a agência espacial americana nesta sexta-feira (27/12).

"Após sua aproximação recorde, a Parker Solar Probe transmitiu um sinal para a Terra, indicando que está em boas condições e operando normalmente", publicou a Nasa. A agência avalia que a aeronave suportou temperaturas de 982 ºC.

O feito foi alcançado na última terça-feira, quando a sonda chegou a 6,1 milhões de quilômetros da superfície do Sol, movendo-se a 692 mil quilômetros por hora. A Nasa recebeu o sinal da operação dois dias depois, na quinta-feira.

Agora, a Parker Solar Probe deve orbitar a estrela a essa distância pelo menos até setembro do ano que vem.

Pesquisa sobre origem do vento solar

A expectativa é que a sonda envie no dia 1º de janeiro dados mais detalhados sobre as condições espaciais identificadas. Os cientistas querem medir como materiais são aquecidos nessa região a milhões de graus Celsius, além de identificar como se forma o fluxo de prótons e elétrons que escapam da atração gravitacional do Sol, conhecido como vento solar.

A missão ainda deve contribuir com a pesquisa sobre como partículas energéticas atingem velocidades próximas à da luz.

Sonda mais rápida já fabricada

A aeronave foi lançada em 2018 e usou a gravidade do planeta Vênus para entrar em uma órbita cada vez mais próxima do Sol.

Quando passou pela primeira vez pela atmosfera do Sol em 2021, a sonda fez descobertas sobre os limites da coroa solar.

Equipada com um escudo térmico que pode suportar temperaturas de até 1.371 ºC, a Parker Solar Probe é a espaçonave mais rápida construída por humanos. A superfície do Sol, que Parker não chegará a tocar, arde a 5.500 ºC.

A aeronave não é a primeira feita por humanos a visitar o Sol. Nos anos 70, as sondas Helios 1 e Helios 2 chegaram a 45 milhões de quilômetros de distância do astro.

gq/bl (DW, AP, DPA)