Sugador de clitóris Piggy foi o favorito de 2024; confira outros campeões

O sex toy campeão de vendas entre os leitores do Guia de Compras UOL, pelo segundo ano consecutivo, foi sugador de clitóris e mamilos Porquinho, com 10 modos de velocidade. Só no mês passado, o produto registrou mais de 100 vendas na Amazon.

"Na hora do vamos ver, o resultado é excelente: a dificuldade é se segurar para não gozar rápido demais", afirmou a repórter Elisa Soupin, que testou o modelo para o UOL. Algumas pessoas conseguem chegar ao orgasmo em menos de 3 minutos.

Pontos positivos

Simula o sexo oral.

Macio ao toque e fácil de usar. O vibrador é produzido com material que simula silicone cirúrgico, o que ajuda a evitar desconfortos durante o uso.

Bateria recarregável tem autonomia de uma hora.

É resistente à água, permitindo o uso no banho ou na banheira.

Pontos de atenção

É um pouco barulhento.

Exige um investimento bem alto.

2º lugar: Satisfyer Pro 2

O segundo sex toy mais procurado entre os leitores do Guia de Compras UOL foi o Satisfyer Pro 2, também pelo segundo ano consecutivo. Famosas, como a cantora Anitta, já compartilharam que são fãs do brinquedinho.

Só na Amazon, o produto tem mais de 54,7 mil avaliações, e mais de 100 compras registradas no último mês.

Pontos positivos

Tecnologia. A marca é conhecida por usar um sistema de ondas de pressão, que oferecem uma estimulação sem contato direto com o clitóris. Esse processo simula a sensação de receber sexo oral, com sucções e pulsações intensas.

Possui 11 níveis de intensidade ajustáveis.

Suave para a pele, já que tem um bocal feito de silicone.

É à prova d'água, o que permite o uso no chuveiro ou banheira. De acordo com a marca, o estimulador é protegido contra imersão em água de até um metro de profundidade por até 30 minutos de uso.

Recarga via cabo USB.

Pontos de atenção

Exige um investimento bem alto.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.