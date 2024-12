Celebrada por Tarcísio, queda de homicídios é tendência há mais de 10 anos

O governo de São Paulo, comandado por Tarcísio de Freitas (Republicanos), divulgou que o estado registrou o menor índice de homicídios dolosos da sua história até outubro deste ano. No último dia 4, o governador reforçou o discurso e pediu que a imprensa "olhasse os números", sem detalhar, para defender o trabalho do secretário de Segurança, Guilherme Derrite.

O que aconteceu

O UOL analisou os números de homicídios dolosos registrados pela própria SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo. Levantamento mostra uma tendência de queda anual desse tipo de crime no estado há pelo menos 13 anos.

Os dois primeiros anos de Tarcísio seguiram a tendência histórica e tiveram redução de homicídios dolosos em 11,56% e 2,91%, respectivamente, até outubro. Desde 2011, esse tipo de ocorrência aumentou apenas nos anos de 2012 (11,68%), 2020 (5,94%) e 2022 (4,98%). Ainda assim, a variação total para esse crime, registrou queda durante todos os governos desde Geraldo Alckmin (2011/2014).

"Essa comparação é absurda", diz ao UOL Benedito Mariano, do IREE (Instituto para Reforma das Relações entre Estado e Empresa). "Os homicídios dolosos em São Paulo está na faixa de menos de 10 a cada 100 mil habitantes há mais de uma década", ressalta o pesquisador, que também foi ouvidor da PM-SP por sete anos.

Mariano critica a comemoração em meio ao aumento da violência policial no estado. "A gestão Tarcísio está 'milicializando' a polícia de São Paulo. Não é descontrole. Esse é o controle. O que está acontecendo com esses casos absurdos faz parte da política de governo", analisa.

Como o UOL mostrou no início deste mês, a PM de São Paulo matou uma pessoa a cada dez horas em 2024. O número é mais que o dobro do que o de 2022, ano anterior à gestão de Tarcísio.

Estupros e latrocínios em alta

Os registros de estupro seguem em alta no governo Tarcísio, com 8,43% e 1,99% de aumento registrados nos dois primeiros anos. Esse tipo de ocorrência aparece em tendência de alta em todo o levantamento feito pelo UOL.

Já os registros de latrocínio voltaram a aumentar neste ano (8,27%) após uma queda de 1,48% no ano passado. O último ano em que esse tipo de crime registrou alta foi em 2020 (3,29%), mas, ainda assim, houve queda de 40,79% durante o governo João Doria/Rodrigo Garcia

Pablo Nunes, do CESeC (Centro de Estudos de Segurança e Cidadania), cobra a implantação de políticas públicas que atinjam esses índices. "É quase como se os governantes acreditassem que essas mudanças acontecem como se fosse algo dado. As políticas públicas são importantes para a redução dos indicadores", afirma.

O pesquisador também critica a manutenção de Derrite à frente da SSP-SP em meio à violência policial. "A gente vê um secretário de Segurança muito empoderado. Na mesma época em que Tarcísio modula o discurso, o Derrite dobra a aposta", analisa.

No último dia 13, o secretário disse que os policiais são os "únicos e verdadeiros promotores de direitos humanos". Já Tarcísio, que adotou um discurso mais ponderado em meio à escalada da violência policial no estado, pediu no mesmo evento para que os agentes não se afastassem do que foi ensinado.

Procurada pelo UOL, a SSP-SP apenas enviou o link do texto sobre o estado ter registrado o menor índice de homicídios dolosos da história. No artigo, a secretaria diz que a marca "reflete as ações estratégicas das forças policiais no combate ao crime organizado em todo o território paulista".