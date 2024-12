Qual é o concurso da Mega da Virada 2024? Veja número e como apostar

Do UOL, em São Paulo

O número do concurso especial da Mega da Virada 2024 é 2.810. As apostas podem ser feitas até 18h (de Brasília) do dia 31 de dezembro.

Como apostar na Mega da Virada

Prêmio não acumula. Caso não haja vencedores com acerto de 6 dezenas, o valor será dividido entre quem acertar 5 dezenas, e assim por diante.

O valor da aposta simples, com 6 números, custa R$ 5. A aposta com 20 números sai por R$ 193,8 mil.

Para apostar, é só marcar de seis a 20 números de 1 a 60. As apostas podem ser feitas em um volante específico da Mega da Virada, nos canais oficiais: casas lotéricas CAIXA, portal e app Loterias CAIXA, além do Internet Banking CAIXA.

Os canais oficiais para apostas são:

Portal Loterias Online: Disponível no endereço www.loteriasonline.caixa.gov.br;

Disponível no endereço www.loteriasonline.caixa.gov.br; Aplicativo Loterias CAIXA: Disponível para download na App Store (sistema operacional iOS) e na Play Store (sistema operacional Android);

Disponível para download na App Store (sistema operacional iOS) e na Play Store (sistema operacional Android); Internet Banking CAIXA (IBC): Disponível para clientes CAIXA;

Disponível para clientes CAIXA; Unidades Lotéricas: As apostas podem ser realizadas presencialmente nas mais de 13 mil lotéricas pelo país.

Sorteio será realizado em 31 de dezembro (20h). O evento pode ser acompanhado pelo Youtube do banco estatal (clique aqui).

Valor por número de dezenas

6 números: R$ 5,00

R$ 5,00 7 números: R$ 35,00

R$ 35,00 8 números: R$ 140,00

R$ 140,00 9 números: R$ 420,00

R$ 420,00 10 números: R$ 1.050,00

R$ 1.050,00 11 números: R$ 2.310,00

R$ 2.310,00 12 números: R$ 4.620,00

R$ 4.620,00 13 números: R$ 8.580,00

R$ 8.580,00 14 números: R$ 15.015,00

R$ 15.015,00 15 números: R$ 25.025,00

R$ 25.025,00 16 números: R$ 40.040,00

R$ 40.040,00 17 números: R$ 61.880,00

R$ 61.880,00 18 números: R$ 92.820,00

R$ 92.820,00 19 números: R$ 135.660,00

R$ 135.660,00 20 números: R$ 193.800,00

Resultados da Mega da Virada ano a ano