Presidente de Câmara no CE é morto a tiros em frente de casa; veja

O vereador Marcos Aurélio de Araújo (PP), de 57 anos, presidente da Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte, no interior do Ceará, foi morto a tiros na frente de casa, na noite de quinta-feira (26).

O que aconteceu

Câmeras de segurança flagraram o momento do crime. As imagens, divulgadas pelas redes sociais na manhã desta sexta-feira (27), mostram o vereador sentado na calçada com duas mulheres, quando dois homens chegaram em uma motocicleta, correram em direção a ele e dispararam diversas vezes.

Durante ataque, uma das mulheres próximas à vítima também foi baleada e correu para se proteger. A outra permaneceu sentada com as mãos no rosto até a fuga dos criminosos.

Identidade da vítima foi confirmada pela Controladoria Geral de Tabuleiro do Norte ao jornal cearense O Povo. Procurada com pedidos de confirmação e informações sobre o caso, a Secretaria de Segurança Pública do Ceará afirmou em nota que a Polícia Civil do Ceará "investiga um homicídio e uma tentativa de homicídio", sem informar a identidade das vítimas.

Segundo informações policiais, dois indivíduos chegaram em uma motocicleta e lesionaram com disparos de arma de fogo duas pessoas em uma via pública do bairro Centro. A primeira vítima, um homem de 57 anos, foi a óbito no local. A segunda vítima, uma idosa de 75 anos, também foi lesionada e socorrida para uma unidade hospitalar da região. Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará, em nota

Equipes da Polícia Militar e da Perícia Forense do Ceará foram acionadas e colheram "indícios que subsidiarão os trabalhos policiais", segundo a pasta de segurança. A secretaria informou, por fim, que o caso foi submetido à Delegacia Municipal de Tabuleiro do Norte, unidade da Polícia Civil "que realiza diligências ininterruptas com o objetivo de capturar os suspeitos da ação criminosa e elucidar o caso".

Procuradas, Polícia Civil e Delegacia do município não retornaram aos contatos. O texto será atualizado no caso de futuras manifestações.

Sobre a vítima

Vereador era filiado ao partido Progressistas (PP) e tinha sido reeleito nas últimas eleições municipais, com 1.508 votos, sendo o mais votado na região. Marcos Aurélio ocupava o cargo de presidente da Câmara Municipal desde janeiro de 2023.

Redes sociais do político foram restritas após o crime. Até o momento, a reportagem não conseguiu contato com familiares da vítima e ainda não há informações públicas sobre o que motivou o crime.

Prefeitura decretou luto oficial por três dias pela morte do vereador. Também procurado por telefone com pedidos de informações sobre o caso, o gabinete do Prefeito Rildson Rabelo Vasconselos, do mesmo partido de Araújo, não atendeu ou retornou aos contatos.