Passageiro de voo da Embraer ouviu 'estrondo alto': 'Achei que ia despedaçar'

Um passageiro do avião Embraer da Azerbaijan Airlines que caiu no Cazaquistão disse à Reuters que houve pelo menos um forte estrondo quando o avião se aproximava de seu destino original, Grozny, no sul da Rússia.

O voo J2-8243 caiu na quarta-feira em uma bola de fogo perto da cidade de Aktau, no Cazaquistão, depois de desviar de uma área do sul da Rússia onde Moscou tem usado repetidamente sistemas de defesa aérea contra drones ucranianos.

"Pensei que o avião fosse se despedaçar", disse Subhonkul Rakhimov, um dos passageiros, à Reuters do hospital, acrescentando que começou a recitar orações e a se preparar para o fim depois de ouvir o estrondo.

Pelo menos 38 pessoas morreram e 29 sobreviveram.

A Rússia disse que é importante esperar que a investigação oficial termine seu trabalho para entender o que aconteceu.

Quatro fontes com conhecimento das conclusões preliminares da investigação do Azerbaijão sobre o desastre disseram à Reuters na quinta-feira que as defesas aéreas russas erroneamente abateram o avião.

A Azerbaijan Airlines suspendeu uma série de voos para cidades russas na sexta-feira e disse que considerava que o acidente havia sido causado pelo que chamou de "interferência externa física e técnica".

Após o forte estrondo, o avião agiu de forma estranha, como se estivesse bêbado, disse Rakhimov.

"Era como se estivesse bêbado - não era mais o mesmo avião", afirmou ele.

O jato de passageiros Embraer havia voado de Baku, capital do Azerbaijão, para Grozny, na região da Chechênia, no sul da Rússia, antes de se desviar centenas de quilômetros pelo Mar Cáspio.

O avião caiu na margem oposta do Mar Cáspio após o que o órgão de vigilância da aviação russa disse ter sido uma emergência que pode ter sido causada por um ataque de pássaros.

Após o tumulto do pouso forçado, houve silêncio antes de começarem os gemidos dos feridos, disse Rakhimov.

Questionado sobre os relatos de que as defesas aéreas russas teriam derrubado a aeronave por engano, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse na sexta-feira que não tinha nada a acrescentar e que não queria fazer nenhuma avaliação até que a investigação oficial apresentasse suas conclusões.

A Rosaviatsia, órgão de fiscalização da aviação russa, disse que o capitão do avião recebeu a oferta de outros aeroportos para aterrissar, mas escolheu Aktau, no Cazaquistão. O órgão afirmou que forneceria apoio abrangente às investigações do Cazaquistão e do Azerbaijão sobre o acidente.

(Reportagem da Reuters e Gleb Stolaryov em Tbilisi)