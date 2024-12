Parlamento derruba presidente interino da Coreia do Sul

Do UOL

O Parlamento sul-coreano aprovou hoje o impeachment do presidente interino Han Duck-soo. Han assumiu o cargo há cerca de duas semanas, depois da tentativa fracassada de decretação de lei marcial pelo presidente Yoon Suk Yeol. Yoon também foi destituído pelos deputados e espera uma decisão final da Suprema Corte do país, que tem de confirmar ou rejeitar seu impeachment.

Com o afastamento de Han, a função de chefe de Estado foi assumida interinamente pelo ministro das Finanças, Choi Sang-mok, que prometeu reduzir a tensão política na Coreia do Sul. Han Duck-soo foi acusado pelos parlamentares de oposição de ter participado da tentativa de golpe liderada por Yoon e de se recusar a nomear três juízes indicados pela oposição para a Suprema Corte, que atualmente conta com apenas 6 dos seus 9 cargos preenchidos.

Nasa perto do Sol

Uma sonda da Nasa alcançou a menor distância do Sol já registrada, entrando na atmosfera externa do astro, a 6,1 milhões de quilômetros de sua superfície. Nesta madrugada, cientistas americanos receberam sinais da sonda Parker, após vários dias sem comunicação. O veículo espacial viaja a uma velocidade de 692 mil km/h, em temperaturas de até 980ºC.

"Se o Sol e a Terra estivessem separados por um metro, a sonda estaria a 4 cm do Sol - então isso é bem próximo", disse à BBC Nicola Fox, chefe de ciência da Nasa. Segundo a agência espacial americana, essa proximidade "ajuda a entender melhor como o material nessa região é aquecido a milhões de graus, rastrear a origem do vento solar e descobrir como partículas energéticas são aceleradas a velocidades próximas à da luz".

Baixa norte-coreana

O Serviço Nacional de Informações, a agência de espionagem sul-coreana, anunciou hoje a primeira morte de um soldado norte-coreano capturado por forças ucranianas na guerra contra a Rússia. "Uma agência de espionagem aliada confirmou que o soldado norte-coreano capturado com vida em 26 de dezembro acaba de morrer devido aos ferimentos, que eram graves", afirmou em um comunicado.

O governo ucraniano diz que 12.000 soldados norte-coreanos, incluindo "quase 500 oficiais e três generais", estão na região russa de Kursk, onde o exército ucraniano iniciou uma ofensiva em agosto. Até o momento, nem a Rússia nem a Coreia do Norte confirmaram a presença de forças norte-coreanas na região.

Ataque israelense ao Iêmen

Israel bombardeou ontem o aeroporto internacional de Sanaa, capital do Iêmen. Segundo a imprensa local, o ataque matou três pessoas e feriu 11. O chefe da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, estava se preparando para embarcar no momento das explosões. Ele e os demais membros da OMS e da ONU que o acompanhavam saíram ilesos, mas um membro da tripulação do avião que eles tomariam "foi ferido", segundo Ghebreyesus.

Além do aeroporto, Israel também bombardeou uma usina de energia e instalações militares dos houthis, grupo armado que controla a capital e boa parte do país. No total, houve seis mortes, e 40 pessoas ficaram feridas.

Os ataques ocorreram uma semana após outro ataque israelense a Sanna, que foi seguido de uma ofensiva houthi, incluindo o lançamento de um míssil balístico que deixou 16 feridos em Tel Aviv no domingo. O grupo declarou apoio ao Hamas, após a ofensiva do grupo palestino contra Israel que deixou cerca de 1250 mortos em outubro do ano passado e durante a ofensiva isralense que já matou mais de 45 mil pessoas na Faixa de Gaza.