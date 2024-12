Parlamento da Coreia do Sul aprova impeachment de presidente interino

Por Hyunsu Yim e Joyce Lee

SEUL (Reuters) - O Parlamento da Coreia do Sul destituiu o presidente interino Han Duck-soo na sexta-feira, menos de duas semanas depois de suspender os poderes do presidente Yoon Suk Yeol por causa de sua breve declaração de lei marcial, mergulhando o país ainda mais no caos político.

O impeachment de Han, presidente interino desde que Yoon foi destituído em 14 de dezembro por ter declarado a lei marcial em 3 de dezembro, levou a história de sucesso democrático da Coreia do Sul a um território desconhecido.

Em uma declaração após a votação, Han disse que estava triste com o que os acontecimentos significavam para a próxima geração, mas aceitou o resultado.

"Respeito a decisão do Parlamento e, para evitar mais caos e incerteza, suspenderei minhas funções de acordo com as leis pertinentes", disse.

Ele acrescentou que aguardaria a decisão da Corte Constitucional para analisar a moção de impeachment. O Partido do Poder Popular, no poder, que se opôs ao impeachment de Han liderado pela oposição, disse que havia entrado com uma petição constitucional.

O ministro das Finanças, Choi Sang-mok, agora assume o papel de presidente interino como o próximo na linha de sucessão de acordo com a lei. Ele deverá falar com o chefe militar e consultar o ministro das Relações Exteriores e o ministro da Defesa em exercício, informou um porta-voz.

A moção, liderada pelos partidos de oposição, foi aprovada com 192 dos 300 votos, em meio a cenas de tumulto dos membros do Partido do Poder Popular, que gritavam que a votação era inválida e que o Parlamento havia se envolvido em "tirania".

Antes da sessão parlamentar, o líder da oposição Lee Jae-myung, do Partido Democrático, que detém o controle majoritário do Parlamento, acusou Han de "agir em prol da insurreição".

As pesquisas de opinião mostraram que havia um apoio público esmagador para a remoção de Yoon após sua tentativa de lei marcial.

O plano para uma votação de impeachment de Han surgiu depois que ele se recusou a nomear imediatamente três juízes para preencher as vagas na Corte Constitucional, dizendo que isso excederia sua função de interino.

"Impeachment de Han significará apenas incertezas políticas prolongadas", disse Huh Jae-hwan, analista da Eugene Investment & Securities.

"Em termos de mercados financeiros, (Choi) assumir o comando só pode ser uma má notícia, pois mostra que a turbulência política está em andamento."

(Reportagem de Joyce Lee, Hyunsu Yim, Hyunjoo Jin, Moon Youn-ah, Cynthia Kim)