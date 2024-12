Laborátorio acha arsênio no sangue de três pessoas que comeram bolo no RS

O resultado do exame laboratorial evidenciou a presença de arsênio no sangue em uma das vítimas e dois sobreviventes que comeram um bolo durante uma confraternização de família, em Torres (RS).

O que aconteceu

O hospital Nossa Senhora dos Navegantes encontrou a substância tóxica no sangue de Neuza Denise dos Santos. A vítima morreu. Também foi encontrado arsênio nos exames da mulher que preparou o bolo e o de uma criança de 10 anos. Os dois estão internados com quadro "estável".

O resultado laboratorial foi confirmado pela polícia. O caso ainda está sendo investigado, mas a principal suspeita é de que as mortes tenham acontecido por envenenamento. Além de Neuza, morreram Tatiana Denize Silva dos Santos e Maida Berenice Flores da Silva. Ambas tiveram parada cardiorrespiratória.

Arsênio é um elemento químico considerado impróprio para consumo humano. Sua venda é considerada restrita a laboratórios que produzem pesticidas. Sua ingestão pode levar a problemas cardiovasculares, de rins e fígados e, dependendo da quantidade, gera intoxicação crônica.

Relembre o caso

Quatro mulheres e uma criança de dez anos procuraram assistência médica depois de comer o bolo. Os pacientes deram entrada na noite de segunda (23) no Hospital Nossa Senhora dos Navegantes.

Duas delas morreram ainda na madrugada da terça (24), e uma terceira morreu na noite do mesmo dia. Elas tiveram parada cardiorrespiratória, de acordo com o hospital. A quarta adulta permanece na UTI e a criança está na sala vermelha—também dedicada a pacientes em estado crítico.

As vítimas foram identificadas como Maida Berenice Flores da Silva, 58 anos, Tatiana Denize Silva dos Santos, 43 anos, e Neuza Denize Silva dos Anjos, 65. Os nomes foram confirmados ao UOL pelo delegado da Polícia Civil de Torres. Maida e Neuza eram irmãs. Tatiana era sobrinha e filha das duas, respectivamente.

O marido de Maida também comeu o bolo e foi ao hospital, mas já teve alta. Eles estavam reunidos para um café da tarde quando começaram a se sentir mal.

A mulher que preparou o bolo também foi hospitalizada, mas buscas foram feitas em sua casa. Nela, investigadores encontraram vários produtos fora da data de vencimento.

O ex-marido da responsável pela preparação do bolo havia morrido em setembro. Após a nova situação familiar, a polícia vai pedir a exumação do corpo para investigar as causas da morte, de acordo com o delegado titular de Torres, Marcos Veloso.