Japão: BoJ deve continuar tomando decisões apropriadas sobre a política monetária, diz ministro

O ministro das Finanças do Japão, Katsunobu Kato, disse nesta sexta-feira (27) esperar que o Banco Central do Japão (BoJ, na sigla em inglês) continue tomando decisões apropriadas sobre a política monetária. Kato também demonstrou preocupação com os desdobramentos no mercado de câmbio, incluindo os de natureza especulativa.

"Os movimentos recentes do iene são rápidos e unilaterais", afirmou Kato, acrescentando que tomará medidas adequadas contra oscilações excessivas da moeda. "É importante que as moedas se movam de forma estável, refletindo os fundamentos econômicos", ressaltou ele. Fonte: Dow Jones Newswires.