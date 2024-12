Investigação sugere que avião da Azerbaijan Airlines caiu devido a 'interferências' externas

O avião da Azerbaijan Airlines que caiu no Cazaquistão sofreu "interferências externas, físicas e técnicas", afirmou a companhia aérea nesta sexta-feira (27), citando os resultados preliminares de uma investigação que suscita suspeitas de que a aeronave foi atingida por mísseis de defesa russos.

O Embraer 190, com 67 pessoas a bordo, realizava um voo de Baku, capital do Azerbaijão, para Grozny, capital da república da Chechênia, em território russo, na quarta-feira.

O avião caiu em circunstâncias ainda não esclarecidas e pegou fogo perto de Aktau, um porto do Mar Cáspio no oeste do Cazaquistão, longe do itinerário planejado. As autoridades do país registraram 38 mortes.

A Azerbaijan Airlines anunciou que suspendeu voos para várias cidades russas uma vez que os "resultados preliminares da investigação sobre a queda da aeronave Embraer 190 que operava o voo Baku-Grozny J2-8243 da Azerbaijan Airlines apontam para interferências externas, físicas e técnicas".

O Kremlin declarou nesta sexta-feira que não faria comentários até que a investigação fosse concluída, após relatos de que a aeronave pode ter sido atingida por mísseis de defesa russos.

"Há uma investigação em curso e, até que as conclusões sejam conhecidas, consideramos que não temos o direito de fazer nenhum comentário e não o faremos", disse o porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov, à imprensa.

Contudo, o diretor da agência de aviação civil russa Rosaviatsia, Dmitri Yadrov, declarou no Telegram que a situação no aeroporto de Grozny na quarta-feira foi "muito difícil" devido a ataques de "drones militares ucranianos".

"Neste momento [do incidente], drones militares ucranianos lançaram ataques terroristas contra a infraestrutura civil nas cidades de Grozny e Vladikavkaz", disse Yadrov, referindo-se a outra cidade no Cáucaso russo.

- "Explosão" -

Nenhum dos países envolvidos confirmou publicamente a hipótese de que a aeronave tenha sido atingida por mísseis quando se aproximava do aeroporto de destino, na Rússia, e que conseguiu se afastar e caiu no Cazaquistão.

O parlamentar azerbaijano Rasim Musabekov disse à AFP que "uma investigação está em andamento para determinar se foi um disparo da defesa antiaérea russa ou outra causa".

Musabekov observou que "fotos e vídeos mostram a fuselagem do avião com buracos que normalmente são causados por mísseis de defesa antiaérea".

Na quinta-feira, uma autoridade dos Estados Unidos afirmou sob condição de anonimato que há indícios de que um sistema de defesa antiaérea russo atingiu o avião.

O funcionário acrescentou que, se estas suspeitas forem confirmadas, isto evidenciaria o que os Estados Unidos chamam de "imprudência" da Rússia na ofensiva na Ucrânia.

Vários meios de comunicação, citando fontes do governo do Azerbaijão, relataram a hipótese de que a aeronave foi derrubada.

Subjonkul Rajimov, um passageiro que sobreviveu, disse à mídia estatal russa que houve uma explosão fora do avião. "Eu não diria que foi dentro porque parte da fuselagem perto de onde eu estava sentado voou para fora", afirmou.

