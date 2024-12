IGP-M sobe 0,94% em dezembro e encerra o ano em 6,54%, afirma FGV

O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) subiu 0,94% em dezembro, após alta de 1,30% em novembro, informou nesta sexta-feira, 27, a Fundação Getulio Vargas (FGV). Com o resultado, o indicador encerra 2024 com alta de 6,54%.

O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-M), que subiu 1,74% em novembro, teve alta de 1,21% nesta leitura. Com o resultado, o indicador de preços no atacado sobe 7,24% em 2024.

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC-M), que avançou 0,07% em novembro, teve alta de 0,12% em dezembro. O índice sobe 4,02% em 2024.

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-M) passou de aumento de 0,44% para avanço de 0,51% no período e encerrou o ano com alta acumulada de 6,34%, de acordo com a FGV.