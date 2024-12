Ibovespa fecha em queda e caminha para pior ano desde 2021

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em queda nesta sexta-feira, no penúltimo pregão do ano, sem alívio nas vendas que têm marcado os últimos meses em razão da piora na percepção sobre o cenário fiscal combinadas com perspectivas de uma Selic mais elevada, em meio a um cenário externo menos favorável a mercados emergentes.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa recuou 0,67%, 120.269,31 pontos, tendo marcado 120.252,07 na mínima e 121.609,40 na máxima do dia. O volume financeiro somou apenas 17,23 bilhões de reais, bem abaixo das médias diárias do mês e do ano.

Com tal desempenho, o Ibovespa acumulou na semana, que teve apenas três sessões por causa do Natal, declínio de 1,50% e uma perda de 4,30% em dezembro até o momento - que se confirmada será a quarta queda mensal seguida. No ano, a queda alcança 10,37% - que se mantida será a pior performance em três anos.

A pauta do dia contemplou uma bateria de dados macroeconômicos do Brasil, incluindo uma desaceleração mais forte do que o esperado do IPCA-15 em dezembro. Ainda assim, a taxa em 12 meses permaneceu acima do teto da meta perseguida pelo Banco Central.

Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego, mostraram uma criação de empregos formais abaixo do previsto em novembro, mas a taxa de desemprego calculada pelo IBGE renovou no trimestre até novembro mínima histórica.

Analistas técnicos têm citado que o Ibovespa está em uma tendência de baixa, com qualquer movimento de recuperação sendo oportunidade de venda, enquanto gestores também apontam o horizonte com Selic mais elevada como um concorrente de peso para as ações, além do efeito nos resultados das companhias.

Em paralelo, sinalizações recentes do Federal Reserve endossaram apostas de que o ciclo de flexibilização monetária nos Estados Unidos pode ser menos intenso e rápido do que o esperado originalmente, minando ainda mais o apetite a risco em mercados emergentes, como é o caso do Brasil.

DESTAQUES

- BRAVA ENERGIA ON disparou 10,64% após divulgar que está negociando mandato com dois bancos para assessorar na avaliação de potenciais transações de parceria ou venda de ativos. A companhia também anunciou que recebeu autorização da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) para retomada da produção no campo de Papa-Terra.

- VAMOS ON recuou 7,17%, pressionada pelo aumento na inclinação da curva futura de juros local, que afetou também outras ações de empresas de setores cíclicos ou com níveis elevados de endividamento - ou ambos os casos. CARREFOUR BRASIL ON e ASSAÍ ON caíram 4,62% e 3,05%, respectivamente.

- PETZ ON avançou 3,75%, resistindo ao efeito negativo do movimento nos DIs e buscando o segundo pregão seguido de alta. No ano, os papéis acumulam uma alta de 11,8%.

- VALE ON cedeu 0,49%, contaminada pelo declínio dos futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado em Dalian encerrou as negociações diurnas em baixa de 2,63%, a 759,5 iuans (104,05 dólares) a tonelada, o menor valor desde 19 de novembro. CSN MINERAÇÃO ON perdeu 3,28%.

- WEG ON fechou em baixa de 1,79%, reflexo de movimentos de realização de lucros. Até a véspera, as ações acumulavam uma valorização de mais de 50% em 2024.

- JBS ON caiu 2,64%, tendo no radar a notícia de que a China iniciará uma investigação sobre as importações de carne bovina, que em 2023 somaram 14,2 bilhões de dólares em 2023, com o Brasil respondendo por 42% do total. No setor, MARFRIG ON recuou 1,37% e MINERVA ON terminou a sessão com declínio de 0,77%.

- EMBRAER ON subiu 0,16%, após assinar contrato para a venda de duas aeronaves C-390 Millennium, sem revelar o nome do cliente tampouco o valor do negócio. De acordo com analistas do Bradesco BBI, com base no preço unitário médio dos últimos pedidos, este novo pedido pode adicionar 450 milhões de dólares à carteira de pedidos da Embraer

- PETROBRAS PN cedeu 0,31%, descolada do movimento dos preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent fechou com elevação de 1,24%, a 74,17 dólares.

- ITAÚ UNIBANCO PN caiu 1%, tendo ainda no radar dados do Banco Central mostrando que o volume de novas concessões de empréstimos no Brasil recuou 6,1% em novembro em comparação com o mês anterior. BRADESCO PN cedeu 0,77%, BANCO DO BRASIL ON perdeu 0,37% e SANTANDER BRASIL UNIT fechou em baixa de 0,59%.