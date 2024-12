Ibovespa avança nos primeiros negócios em dia de agenda macro intensa

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa abria com sinal positivo nesta sexta-feira, em meio a uma agenda macro carregada no Brasil, incluindo dados mostrando desaceleração mais forte do que se esperava no IPCA-15 de dezembro e uma criação menor do que o previsto de empregos formais em novembro.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subia 0,21% às 10h05, a 121.330,57 pontos. O contrato futuro do Ibovespa com vencimento mais curto, em 12 de fevereiro, tinha elevação de 0,35%.

(Por Paula Arend Laier)