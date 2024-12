Grupo Alimentação e bebidas sobe 8,00% em 2024 e lidera alta no ano no IPCA-15

O grupo Alimentação e bebidas foi o que registrou a maior alta de preços no ano de 2024, 8,00%, segundo os dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira, 27.

O IPCA-15 encerrou o ano com elevação de 4,71%, acima do teto da meta de 3,0% perseguida pelo Banco Central no ano de 2024, que tinha limite de tolerância de 4,5%.

Entre os nove grupos que integram o índice, o segundo maior avanço de preços foi registrado por Educação, com aumento de 6,82% em 2024, seguido por Saúde e cuidados pessoais, 6,03%. Os gastos com Transportes subiram 2,32% neste ano; Habitação, alta de 3,44%; Despesas pessoais, 5,12%; Comunicação, 2,99%; Artigos de residência, 0,83%; e Vestuário, 2,25%.