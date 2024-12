Garrafa térmica que exibe temperatura é a preferida dos leitores do UOL

Uma garrafa térmica que custa menos de R$ 30 e vem com um display que mostra a temperatura da bebida foi a mais comprada pelos leitores do Guia de Compras UOL em 2024 dentro da categoria de produtos para casa.

O modelo da marca Smart Cup, à venda na Amazon, promete manter a bebida quente ou fria por até 12 horas. Também encontramos uma versão similar, de fabricante não informado, à venda na Shopee. Confira a seguir mais detalhes sobre o produto.

O que a Smart Cup diz sobre a garrafa térmica?

Feita de aço inox e com dupla camada, promete manter a temperatura da bebida (quente ou fria) por até 12 horas;

Conta com display de LED que exibe a temperatura do líquido;

Funciona com uma bateria que não exige recarga e dura aproximadamente 500 dias;

Tem anel de vedação de silicone embutido para evitar vazamentos;

Livre de BPA (bisfenol, substância química que pode afetar o organismo).

O que diz quem a comprou?

Na Amazon, a garrafa térmica possui mais de cinco mil avaliações e está com nota média 4 (máximo de cinco). Confira a seguir o que alguns consumidores acharam do produto:

O produto mantém a temperatura da água por bastante tempo, tem um bom acabamento, não vaza, é possível transportar sem se preocupar em derramar. O LED de temperatura funciona bem. Daniel

É uma garrafa boa e bonita. O apoio dela é de uma espécie de emborrachado, o que dá uma aparência legal ao produto. Nos meus testes, segurou a temperatura gelada, com variação de poucos graus (3 ou 4), por umas quatro horas. Leandro

Uso para água. Conserva a água na temperatura que você encheu. Maravilhosa. Eliana Silva

Ótimo produto. Comprei para meu filho — ele sempre se queixava que as suas garrafinhas esquentavam a água muito rápido e ficavam ''suando'. Essa resolveu o problema: não esquenta, não transpira e ainda tem o sensor, que ele gostou muito. Daniel

Pontos de atenção

Alguns compradores não ficaram satisfeitos com o funcionamento do visor de temperatura. Outros ainda relataram que a garrafa não manteve a temperatura pelo tempo anunciado.

O visor de temperatura não funciona de jeito nenhum. Carolina Guzzo

Não mantém a temperatura como descrito. Coloquei café às 7h30 da manhã; às 10h, já estava morno e, às 12h, frio. Izabella Oliveira Marques

*Com informações de matéria publicada em 28/04/2024

