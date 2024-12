Espanha dá início a procedimento de extradição de Oswaldo Eustáquio

O governo da Espanha começou oficialmente o procedimento de extradição do blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio, foragido da Justiça brasileira por utilizar até seus filhos menores de idade em uma campanha de ataques e difamação de delegados da Polícia Federal que investigaram o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados.

O que aconteceu

Processo teve início na semana passada e blogueiro foi comunicado. Agora caberá à justiça espanhola analisar o caso e decidir se o blogueiro deve ou não ser enviado de volta ao Brasil, o que não tem prazo para acontecer. Informação sobre processo foi revelada pela CNN e confirmada pelo UOL.

Pedido de extradição foi encaminhado por Alexandre de Moraes ao Ministério da Justiça em outubro. Solicitação foi, então, enviada ao Itamaraty e que entrou em contato com país europeu.

Ministro do STF é o relator da investigação sobre a campanha de ameaças e difamação de delegados da PF que conduziram inquéritos contra Jair Bolsonaro e seus aliados. Campanhas teriam sido arquitetadas pelos blogueiros bolsonaristas Oswaldo Eustáquio e Allan dos Santos, que tiveram suas prisões preventivas decretadas por Moraes em agosto.

Foragido na Espanha, Oswaldo Eustáquio é suspeito de cometer crime de corrupção de menores. PF identificou que perfis e até vídeos de seus filhos menores de idade foram utilizados para atacar a expor dados pessoais do delegado da PF Fabio Shor, que conduziu os principais inquéritos envolvendo Jair Bolsonaro, como a investigação sobre tentativa de golpe de Estado.

Pelo tipo de crime apontado, investigadores acreditam que Eustáquio tem mais chances de ser extraditado do que Allan dos Santos. O outro blogueiro bolsonarista está foragido nos Estados Unidos.

Foi no âmbito dessa investigação sobre a campanha de ataques a investigadores que Moraes determinou a suspensão do X no Brasil, em 30 de agosto. Na ocasião, a plataforma se recusou a cumprir ordens do ministro para bloquear os perfis envolvidos nos ataques aos delegados. Passado mais de um mês do bloqueio, a plataforma recuou, cumpriu as ordens e foi liberada a atuar no país.

Histórico de fugas

Eustáquio já escapou das autoridades uma vez, quando teve sua prisão decretada por Moraes em outro processo. Na ocasião, em setembro de 2023, ele estava no Paraguai e conseguiu fugir para a Espanha antes de a Interpol cumprir as ordens de Moraes no país vizinho.

Após a fuga, a PF rastreou o blogueiro na Espanha. Moraes expediu neste ano uma nova ordem de prisão.