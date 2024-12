'Altamente tóxico': especialista explica como arsênio age no corpo

O resultado laboratorial feito após três pessoas morrerem em Torres, no litoral do Rio Grande do Sul, depois de comerem um bolo no café da tarde de segunda-feira (23), evidenciou a presença de arsênio no sangue das vítimas e dos dois sobreviventes.

Como arsênio age no organismo

"Altamente tóxico para o ser humano", o arsênio é um semimetal muito encontrado no solo. "É um dos elementos tóxicos mais clássicos, assim como chumbo e o mercúrio", diz Rinaldo Tavares, professor de Toxicologia Clínica da UFF(Universidade Federal Fluminense).

Exposição pode causar efeitos a longo prazo e até a morte. "Dependendo da exposição, pode causar uma intoxicação aguda e levar ao coma e à morte. Em pequenas quantidades, pode gerar efeito a longo prazo, principalmente com danos no sistema cardiovascular e predispondo até a neoplasias (que podem formar tumores)", explica Tavares.

Os sintomas são comuns aos de outras intoxicações. "Normalmente o quadro clínico começa com um quadro gastrointestinal de diarreia, vômito, dor abdominal que pode levar até sangramento intestinal e dor abdominal intensa. Também pode causar distúrbios cardiovasculares e choque cardiogênico", diz.

Logicamente não é um quadro que ninguém pensa, de primeira, numa intoxicação por arsênio. Agora, quando a gente tem vários casos parecidos e advindos de uma mesma fonte, por terem comido um determinado alimento comum ou estavam num determinado local, a gente tem que levantar alerta e ficar atento para a intoxicação. Aí começaríamos a suspeitar de alguma coisa

— Rinaldo Tavares, professor de toxologia da UFF, sobre o caso da família de Torres, no Rio Grande do Sul

Relembre o caso

Quatro mulheres e uma criança de dez anos procuraram assistência médica depois de comer o bolo. Os pacientes deram entrada na noite de segunda (23) no Hospital Nossa Senhora dos Navegantes.

Duas delas morreram ainda na madrugada da terça (24), e uma terceira morreu na noite do mesmo dia. Elas tiveram parada cardiorrespiratória, de acordo com o hospital. A quarta adulta permanece na UTI e a criança está na sala verde —também dedicada a pacientes em estado crítico.

As vítimas foram identificadas como Maida Berenice Flores da Silva, 58 anos, Tatiana Denize Silva dos Santos, 43 anos, e Neuza Denize Silva dos Anjos, 65. Os nomes foram confirmados ao UOL pelo delegado da Polícia Civil de Torres. Maida e Neuza eram irmãs. Tatiana era sobrinha e filha das duas, respectivamente.

O marido de Maida também comeu o bolo e foi ao hospital, mas já teve alta. Eles estavam reunidos para um café da tarde quando começaram a se sentir mal.

Investigações

A mulher que preparou o bolo também foi hospitalizada, mas buscas foram feitas em sua casa. Nela, investigadores encontraram vários produtos fora da data de validade.

O ex-marido da responsável pela preparação do bolo havia morrido em setembro. Após a nova situação familiar, a polícia vai pedir a exumação do corpo para investigar as causas da morte, de acordo com o delegado titular de Torres, Marcos Veloso.

No caso do bolo, a Polícia apura a possibilidade de intoxicação alimentar ou de envenenamento.

*Com informações do Estadão Conteúdo e de reportagem publicada em 27/12/2024