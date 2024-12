Entra em vigor na França carregador universal para celulares e tablets

Telefones celulares, tablets, fones de ouvido: a partir deste sábado (28), todos esses aparelhos eletrônicos vendidos novos devem ser alimentados por um único carregador, medida defendida para reduzir o desperdício e a acumulação de diferentes cabos. A nova norma é fruto de uma diretiva europeia adotada em 2022 e exige que os pequenos dispositivos eletrônicos sejam equipados com uma entrada de carregamento do tipo USB-C, já muito difundida.

A data exata de entrada em vigor dessa medida não é conhecida de todos, mas a novidade medida é bem recebida pelos consumidores em Paris.

"Essa é uma boa notícia, pois evita acumular muitos tipos de cabos", afirma Ariane Komorn, de 36 anos. A francesa, no entanto, espera um período de adaptação antes de se livrar dos carregadores antigos, que ainda são úteis para certos dispositivos.

Aljosa Zapotnik, 30 anos, "já vendeu" vários carregadores e está satisfeita por poder usar este modelo universal no seu novo iPhone.

A medida não diz respeito apenas aos smartphones. Tablets, câmeras fotográficas, alto-falantes, consoles de jogos, fones, aparelhos GPS, mouses e teclados também terão de cumprir esta nova norma.

A partir de abril de 2026, a medida se aplicará igualmente aos computadores portáteis.

O decreto, que entra em vigor na França neste sábado, coincide com o prazo de aplicação estabelecido na União Europeia (UE).

A decisão votada pelo Parlamento Europeu visa limitar a produção de lixo eletrônico.

11 mil toneladas de lixo eletrônico

De acordo com as instituições europeias, os carregadores descartados ou não utilizados representam cerca de 11.000 toneladas de resíduos por ano na União Europeia. O novo regulamento deverá reduzir a quantidade anual em quase 1.000 toneladas.

A decisão também deverá ter impacto direto no bolso, elogia a Comissão Europeia. Além de um carregador único, a medida também impõe padronização de carregamento rápido nos aparelhos e exige que novos equipamentos sejam colocados à venda com ou sem carregador.

A Comissão calcula que a medida deverá resultar numa economia de € 250 milhões por ano. Um valor relativamente baixo na escala da União Europeia: pouco mais de 50 centavos de euro por habitante.

Empresas já se adaptaram

A entrada em vigor da medida neste sábado não deverá, no entanto, ser acompanhada de uma mudança radical. Discutido há vários anos, o novo padrão já foi amplamente adotado por fabricantes de dispositivos eletrônicos.

A Apple, que equipou os seus iPhones com carregadores "relâmpago" desenvolvidos pela marca, durante algum tempo mostrou-se contrária à adoção desta nova regra, justificando que ela "prejudicava a inovação".

Contudo, a empresa californiana finalmente abandonou o impasse com a União Europeia ao comercializar um novo modelo - o iPhone 15 - já equipado com porta USB-C, a partir de 2023. Agora, todos os produtos da marca, como laptops, tablets e fones de ouvido também são compatíveis com o carregador universal.

Muitas concorrentes, como Samsung, Xiaomi e Google, já adotaram este tipo de entrada de carregamento.

Na França, a Agência Nacional de Frequências (ANFR) será responsável pela fiscalização, que correrá diretamente nos pontos de venda e não nos fabricantes.

"Mesmo que um dispositivo seja relativamente antigo, desde o momento em que entrou no mercado europeu antes da data em questão (sábado 28), ele tem o direito de continuar a ser vendido no mercado europeu", explica a ANFR.

Quanto aos carregadores velhos, inutilizáveis ??e que entulham as gavetas, é proibido - como qualquer aparelho eletrônico - jogá-los no lixo juntamente com outros resíduos, mas devem ser descartados em pontos de recolhimento adequados.

(Com AFP)