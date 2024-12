Dólar sobe e supera os R$6,20 após dados econômicos no Brasil

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar seguia em alta ante o real nesta sexta-feira, com investidores digerindo uma bateria de dados econômicos no Brasil, entre eles o IPCA-15 de dezembro e números do emprego formal em novembro, enquanto no exterior a moeda norte-americana caía ante as demais divisas fortes.

Às 10h49 o dólar à vista subia 0,55%, aos 6,2116 reais, enquanto na B3 a moeda norte-americana para janeiro -- atualmente a mais líquida -- avançava 0,40%, aos 6,2135 reais.

Na quinta-feira o dólar à vista fechou em baixa de 0,11%, aos 6,1779 reais, após o Banco Central vender ao mercado 3 bilhões de dólares em leilão à vista.

Para esta sexta-feira, porém, o BC anunciou por enquanto apenas leilão de até 15.000 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 3 de fevereiro de 2025.

No início da sessão, o IBGE informou que O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-15 (IPCA-15), considerado uma prévia da inflação oficial, subiu 0,34% em dezembro, após alta de 0,62% no mês anterior.

Já a taxa de desemprego no trimestre até novembro ficou em 6,1%, conforme o IBGE, em linha com a mediana das projeções dos economistas.

Em outra divulgação, o Ministério do Trabalho e Emprego informou que o Brasil abriu 106.625 vagas formais de trabalho em novembro, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). O resultado ficou abaixo da expectativa de economistas apontada em pesquisa da Reuters, de criação líquida de 129.500 vagas.

O saldo de novembro também foi o menor para o mês desde 2019, quando houve abertura de 99.232 vagas, segundo dados sem os ajustes, não incluindo informações prestadas pelas empresas fora do prazo.

Mais do que os novos números em si, o dólar seguia sendo sustentado pela desconfiança na política fiscal do governo Lula, que tem impulsionado as cotações neste encerramento de ano.

"Por óbvio, o que mais tem feito preço e o que mais tem movimentado o mercado nestas semanas tem sido a expectativa do que será a trajetória de política fiscal aqui no Brasil", destacou Matheus Massote, especialista de câmbio da One Investimentos.

Como esta sexta-feira é o penúltimo dia útil para o mercado no Brasil, a expectativa é de que a liquidez também possa ser menor, em especial durante o período da tarde.

Às 10h48, o índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- caía 0,16%, a 107,910.

(Por Fabrício de Castro)