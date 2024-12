Dólar sobe ante real com mercado de olho em dados econômicos no Brasil

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar abriu a sexta-feira em alta ante o real, com investidores digerindo uma bateria de dados econômicos no Brasil, entre eles o IPCA-15 de dezembro, enquanto no exterior a moeda norte-americana cai ante as demais divisas fortes.

Às 9h06 o dólar à vista subia 0,50%, aos 6,2088 reais, enquanto na B3 a moeda norte-americana para janeiro -- atualmente a mais líquida -- avançava 0,35%, aos 6,2105 reais.

Na quinta-feira o dólar à vista fechou em baixa de 0,11%, aos 6,1779 reais, após o Banco Central vender ao mercado 3 bilhões de dólares em leilão à vista.

Para esta sexta-feira, porém, o BC anunciou por enquanto apenas leilão de até 15.000 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 3 de fevereiro de 2025.

No início da sessão, o IBGE informou que O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-15 (IPCA-15), considerado uma prévia da inflação oficial, subiu 0,34% em dezembro, após alta de 0,62% no mês anterior.

(Por Fabrício de Castro)