Deputados sul-coreanos aprovam impeachment do presidente interino Han Duck-soo

O Parlamento da Coreia do Sul aprovou nesta sexta-feira (27) o impeachment do presidente interino Han Duck-soo, por considerar que ele "participou ativamente na insurreição", depois que seu antecessor declarou lei marcial por algumas horas no início de dezembro.

O presidente do Parlamento, Woo Won-shik, anunciou que os 192 deputados presentes votaram a favor da moção de censura contra o primeiro-ministro Han Duck-soo, que assumiu o cargo de presidente interino após o afastamento de seu antecessor, Yoon Suk Yeol, em 14 de dezembro.

hs/lb/avl/es/fp

