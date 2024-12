Criptomoedas: bitcoin tem segunda queda seguida em ambiente amplo desfavorável ao risco

O bitcoin operava em queda nesta sexta-feira, 27, em comportamento ditado pelo ambiente desfavorável ao risco nos mercados tradicionais. Analistas citavam a possibilidade de a moeda digital ter uma correção para patamar abaixo de US$ 70.000 antes da posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, em 20 de janeiro.

O bitcoin cedia 1,38%, a US$ 94.560,99 nas últimas 24 horas até 16h50 (de Brasília), segundo a Binance. E o Ethereum sustentava alta de 0,60%, a US$ 3.358,62o mesmo intervalo.

Para Thomas Lee, analista da Fundstrat, o ciclo pode ser de baixa para o bitcoin no início de 2025, levando a moeda digital a testar US$ 60.000, de acordo com conversa transmitida no X. Lee, contudo, segue projetando que a criptomoeda por ir a US$ 250.000 daqui um ano. O analista grafista Ali Martinez afirmou, também em registro no X, que uma correção de 20% a 30% seria uma dinâmica favorável que poderia ocorrer para o bitcoin.

O bitcoin ainda caminha para terminar 2024 com alta de mais de 100%, alimentado pela esperança de que Trump cumpra as promessas de desregulamentar as criptomoedas e criação de uma reserva nacional de Bitcoin quando assumir o cargo.

Trump não é o único líder mundial que mudou a postura em relação à criptomoeda para recentemente adotar o seu uso como alternativa ao dólar americano. Na quarta-feira, o ministro das Finanças da Rússia, Anton Siluanov, falou na TV russa sobre as maneiras pelas quais o país poderia usar o bitcoin para contornar as sanções ocidentais, informou o MarketWatch. Siluanov disse que os métodos para fazer isso "precisariam ser desenvolvidos e expandidos" e poderiam surgir no próximo ano.

*Com Dow Jones Newswires