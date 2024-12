Crédito total do SFN tem tido alta desde junho, sempre acima de 10%, diz chefe adjunto do BC

O chefe adjunto do departamento de estatísticas do Banco Central, Renato Baldini, disse nesta sexta-feira, 27, que o crédito total do sistema financeiro vem tendo elevações acima do nível de 10% desde o mês de junho. Ele concedeu entrevista coletiva para comentar os dados de crédito de novembro, divulgados nesta manhã pela instituição.

Ele destacou que o crédito total do sistema financeiro acumula alta de 10,7% nos últimos 12 meses.

"Desde junho deste ano, a expansão do crédito em 12 meses tem oscilado em um intervalo pequeno, entre 10,4% e 10,7%. Isso demonstra, portanto, um ritmo de crescimento bastante estável nesse período", explicou.