Chuvas no litoral de SP superam média esperada para dezembro

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu nesta sexta-feira, 27, um novo alerta de chuvas intensas para o litoral paulista. De acordo com o instituto, o norte do litoral será o mais impactado nos próximos dias, com chuvas classificadas na categoria "perigo" (nível laranja), o segundo mais alto na escala de alerta do INMET, ficando abaixo apenas do nível vermelho ("grande perigo").

Em São Sebastião, Guarujá e Praia Grande, o acumulado de chuva até o momento já ultrapassou a média esperada para o mês de dezembro.

No Guarujá, o volume chegou a 322,7 milímetros, enquanto a média aguardada para dezembro é de 177,9 milímetros. Na Praia Grande, o acumulado atingiu 232,3 milímetros, e em São Sebastião, 255 milímetros.

"O Guarujá já ultrapassou quase o dobro do volume médio esperado para o mês, o que reforça a necessidade de atenção redobrada aos riscos hidrológicos e geológicos", destacou a Defesa Civil.

Apesar do grande volume de chuvas e sua persistência nesses municípios, não há registro de deslizamentos graves até o momento. Entretanto, pontos de alagamentos foram identificados, principalmente em áreas urbanas de Guarujá e Praia Grande.

Como o solo já está saturado, aumenta o risco de deslizamentos, especialmente em São Sebastião e em regiões com relevo mais acentuado.

Com precipitação de 94 milímetros entre quinta-feira, 26, e hoje, Bertioga é outra cidade do litoral norte que segue sob alerta. As chuvas ocasionaram a interdição parcial da Rodovia Mogi-Bertioga (SP-098) na altura do km 85 sentido sul devido a deslizamento de talude, mas foi liberada no fim do dia.

Alguns trechos de acesso a São Sebastião e Ubatuba também registraram quedas de barreiras menores, na rodovia Manoel Hyppolito do Rego. O trânsito foi liberado com apoio das concessionárias responsáveis.

No fim de semana, a chuva deve se concentrar mais no litoral norte de São Paulo, mantendo elevado o risco de acumulados significativos e aumento na saturação do solo.

A previsão é de precipitações entre 30 e 60 milímetros por hora ou até 100 milímetros ao longo do dia, acompanhadas de ventos intensos que podem variar de 60 a 100 quilômetros por hora.

Com isso, há riscos significativos de deslizamentos, quedas de árvores, descargas elétricas e alagamentos. Já no litoral sul, o alerta é de nível amarelo (perigo potencial), com chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos intensos 40-60 km/h.

Veja as áreas mais afetadas do litoral nas últimas 24 horas:

Litoral Norte

- Bertioga (Jardim Lido): 94mm

- Guarujá: 77mm

- São Sebastião (Camburi): 51mm

Litoral Sul

- Praia Grande: 105mm

- Peruíbe (Centro): 84mm

- Mongaguá (Centro): 77mm

- São Vicente (Jardim Rio Branco): 73mm

- Santos (Morro São Bento): 68mm

- Itanhaém (Balneário Gaivota): 61mm

- Cubatão (Jardim Casqueiro): 62mm

Recomendações

A Defesa Civil recomenda seguir as orientações abaixo, especialmente para aqueles que estão em área de risco:

- Evite locais abertos, como praias, campos de futebol e estacionamentos.

- Afaste-se de objetos altos e isolados, como árvores, postes, caixas d’água e quiosques.

- Durante chuvas, mantenha distância de aparelhos e objetos conectados à rede elétrica, como geladeiras, fogões e televisores.

- Não tome banho durante tempestades.

- Cuidado com ventos fortes, pois podem derrubar árvores, postes, fios e semáforos.

- Não desafie a força das águas: evite atravessar enxurradas ou caminhar em áreas alagadas.

- Em áreas de encosta, fique atento a sinais de movimentação do solo, como rachaduras em paredes, árvores ou postes inclinados, e água barrenta.

- Caso um fio energizado caia sobre o veículo, permaneça dentro do carro e entre em contato com o serviço de emergência.

Para receber alertas da Defesa Civil, envie um SMS com o CEP da sua região para o número 40199 ou acompanhe atualizações pelo perfil oficial no Instagram e Twitter: @defesacivilsp.