Moradores desalojados, falta de luz: chuva causa estragos no estado de SP

As fortes chuvas que atingem o estado de São Paulo nesta sexta-feira (27) deixaram moradores desalojados, derrubaram árvores e postes de luz e deixaram ruas alagadas.

O que aconteceu

Pancadas de chuva têm causado estragos no interior, no litoral e na cidade de São Paulo. Boletim da Defesa Civil, divulgado às 20h (horário de Brasília), apontou que 19 municípios foram afetados no estado pelas precipitações. Entre as ocorrências estão alagamentos, queda de árvores e deslizamentos. Uma pessoa se feriu e 14 estão desalojadas.

No estado, 31.817 residências estão sem energia, segundo o órgão. Na capital paulista, 10.190 clientes estão sem luz nesta noite, segundo o painel de monitoramento da Enel, concessionária responsável pela distribuição. Ainda na área de concessão da Enel no estado, outros 10.190 imóveis sofrem com falta de energia.

Caieiras, na Grande SP, é uma das cidades mais afetadas. A rodovia Tancredo de Almeida Neves, nas imediações, está alagada. O município ainda contou com queda de postes e árvores. Um homem morreu em razão da queda de árvore.

Rodovia D. Pedro I chegou a ser interditada nas duas vias na altura de Valinhos (SP). Fortes chuvas alagaram o rio Atibaia, impossibilitando a passagem de veículos leves (carros e motos). Por volta das 20h, o tráfego nas duas faixas da pista Norte (sentido Anhanguera) da rodovia, no km 122, foi liberado, inclusive para veículos de passeio. Na pista contrária, sentido Jacareí, a interdição continua, informou a concessionária Rota das Bandeiras, responsável pela rodovia.

Em Taubaté (SP), deslizamento de terra sobre residência deixou quatro pessoas soterradas nesta noite. Por volta das 20h40, uma pessoa foi socorrida e estava recebendo atendimento médico. Segundo a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros e Defesa Civil Municipal estão atendendo ocorrência e buscam resgatar os outros três soterrados.

Campinas, Campo Limpo Paulista, e Franco da Rocha também sofreram com alagamentos, deslizamentos e extravasamento de córregos. Em Bertioga (SP), um deslizamento chegou a interditar a rodovia Mogi-Bertioga, que já foi liberada, enquanto um deslizamento em Francisco Morato atingiu cinco residências.

Carros enfrentam área de alagamento na região do Beco Mokarzel, em Sousas, distrito de Campinas, no interior paulista Imagem: DENNY CESARE/ESTADÃO CONTEÚDO

Previsão é de mais chuva

Região Metropolitana de São Paulo, do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Baixada Santista estão em alerta. Municípios dessas áreas apresentam chuvas generalizadas e possibilidades pancadas fortes.

Guarujá já tem um acumulado de 322,7 mm de chuvas no mês. A média para o mês é de 177,9 mm.

No fim de semana (28 e 29 de dezembro), maiores concentrações de chuva devem se concentrar no litoral norte. Em São Sebastião, por exemplo, já tem um acumulado de 255 mm de chuva em dezembro. A média do mês é de 261 mm.