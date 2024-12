Carne: China inicia investigação que pode limitar importação para proteger produção local

O Ministério do Comércio da China anunciou nesta sexta-feira, 27, em comunicado, o início de uma investigação sobre as importações de carne bovina, que pode resultar na adoção de ações para proteger a produção local, reduzindo as compras. A medida foi motivada por um pedido formal de várias associações da pecuária chinesa, que alegaram um aumento significativo nas importações nos últimos anos e efeitos prejudiciais à indústria nacional.

De acordo com o comunicado oficial, as importações de carne bovina cresceram 64,93% entre 2019 e 2023 e mais que dobraram (106,28%) no primeiro semestre de 2024 em relação a igual período de 2019. O mercado doméstico viu sua participação cair, com as importações representando 43,87% da produção total no período analisado, ante 24,87% em 2019.

As associações afirmam que o aumento nas importações está diretamente ligado aos prejuízos sofridos pelos produtores chineses. Após análise preliminar, o Ministério do Comércio considerou que as evidências apresentadas atendem aos requisitos legais para a abertura da investigação.

A apuração abrange o período de 1º de janeiro de 2019 a 30 de junho de 2024 e poderá incluir questionários e audiências com partes interessadas. As entidades afetadas têm até 20 dias para se registrar e apresentar comentários ou informações adicionais. A previsão é de que o processo seja concluído em até oito meses, com possibilidade de prorrogação em casos excepcionais.

A medida pode resultar na implementação de salvaguardas para limitar ou tarifar as importações, com o objetivo de proteger a indústria local. A China é o principal destino da carne bovina brasileira, tendo comprado 1.212.721 toneladas de janeiro a novembro deste ano, alta de 11,1% ante igual período de 2023. A receita no período cresceu 3,7%, para US$ 5,424 bilhões. A participação chinesa no total exportado de carne bovina de janeiro a novembro representou 41,1% do volume total comercializado pelo país com o exterior e 45,1% considerando as receitas.