Câmara responde a Dino e pede fim da suspensão de R$ 4,2 bilhões em emendas

A Câmara dos Deputados enviou ao ministro do STF Flávio Dino, na madrugada desta sexta-feira (27), um documento com 22 páginas para defender a legalidade das emendas parlamentares e solicitar a revogação da suspensão do pagamento de R$ 4,2 bilhões em emendas de comissão.

O que aconteceu

"Não procedem os argumentos de que a deliberação das emendas de comissão é oculta ou fantasiosa", diz a Câmara. O documento é assinado pelo Advogado da Câmara dos Deputados, Jules Michelet Pereira Queiroz e Silva. Clique aqui e leia na íntegra o documento protocolado pela Câmara junto ao STF.

Câmara defende que houve transparência nas emendas. Segundo o advogado, a deliberação está "detalhadamente documentada nos autos, com publicação ampla na internet. Tampouco há 'verba nova', não deliberada pelos colegiados competentes", aponta Queiroz e Silva. O documento cita um link em que constam as atas de aprovação das emendas de comissão, no site da Câmara dos Deputados (clique aqui).

Entidades que pediram a suspensão das emendas não conhecem o orçamento do poder Legislativo, afirma a Casa. "A argumentação dos peticionantes não corresponde à verdade e revela profundo desconhecimento do processo legislativo orçamentário", diz o documento. "Essas informações imprecisas e descontextualizadas impedem a correta apreciação e valoração dos fatos."

Advocacia da Câmara dos Deputados argumentou que o ofício teve aval do governo federal. Segundo o documento, o ofício encaminhado ao Executivo "trata de indicações de emendas, não da criação ou aprovação de novas emendas à revelia das Comissões". O advogado afirma ainda que o ofício "segue rigorosamente a decisão do Tribunal, observando orientação técnica e jurídica de órgãos do Poder Executivo."

Ontem (26), Arthur Lira disse que "tudo que foi feito" segundo os conformes. "Todos os atos foram feitos dentro dos acordos entre Executivo, Legislativo e conversas com o poder Judiciário", declarou, em entrevista coletiva em frente à residência oficial da Câmara. Na ocasião, o presidente da Câmara informou que essa resposta ao ministro Dino seria dada hoje.

Ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha disse que o governo Lula não vai recorrer da decisão de Dino. Segundo reportagem da Folha de S. Paulo, Padilha disse que a decisão foi analisada pela AGU (Advocacia Geral da União), que chegou à conclusão de que não seria necessário apresentar recurso.

O advogado da Câmara diz ainda que não há "tentativa de descumprimento" de decisão do Tribunal. "A Câmara dos Deputados tem agido de maneira cooperativa e de boa-fé, em sincero diálogo institucional com os Poderes Executivo e Judiciário para aprimorar o processo de elaboração e execução orçamentária de maneira transparente e eficiente", escreve Queiroz e Silva.

Feitos esses esclarecimentos, pleiteia-se a reconsideração ou revogação de todas as medidas determinadas na decisão de 23 de dezembro, considerando que o procedimento questionado (...) é integralmente legal e legítimo.

Advogado da Câmara dos Deputados

Dino suspendeu verbas antes do Natal

Ministro mandou suspender o pagamento de R$ 4,2 bilhões em emendas de comissão. A decisão do ministro do STF ocorreu após Lira manobrar para que 17 líderes partidários assinassem como "padrinhos" das emendas, em vez de dizer quem é o real autor das indicações. Logo após a determinação de Dino, a Polícia Federal abriu, na terça-feira (24) um inquérito para investigar a liberação do valor das emendas.

A suspensão das emendas causou atritos no Congresso, que já estava de recesso. Os líderes partidários, do governo e da oposição, criticaram a decisão do ministro do STF. O Congresso está em recesso desde segunda-feira (23) e só volta às suas atividades formais em 1º de fevereiro, com a eleição da Mesa. De acordo com o regimento da Câmara, no recesso, apenas assuntos urgentes são tratados por uma comissão de parlamentares. Os servidores continuam trabalhando.

Ministro do STF citou casos de corrupção

Na decisão de Dino, o ministro atuou após um pedido do PSOL e de uma série de entidades da sociedade civil, como o Instituto "Não Aceito Corrupção". O ministro entendeu que houve um "apadrinhamento" das emendas pelos líderes partidários, o que na prática impede a identificação dos verdadeiros parlamentares que fizeram os pedidos de distribuição.

O ministro lembrou que o processo orçamentário objetiva a "a efetiva entrega de bens e serviços à sociedade" e destacou casos de corrupção investigados pela PF. "Não é compatível com a ordem constitucional, notadamente com os princípios da Administração Pública e das Finanças Públicas, a continuidade desse ciclo de (i) denúncias, nas tribunas das Casas do Congresso Nacional e nos meios de comunicação, acerca de obras malfeitas; (ii) desvios de verbas identificados em auditorias dos Tribunais de Contas e das Controladorias", enumerou.