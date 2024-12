Bolsas de NY fecham em queda com realização liderada por ações de tecnologia

As bolsas de Nova York fecharam em queda nesta sexta-feira, 27, com as ações das empresas de tecnologia liderando uma correção após um ano de ganhos estelares. As empresas agrupadas no bloco das "Sete Magníficas" marcaram perdas relevantes, com o declínio da Apple deixando mais distante a aproximação da companhia da condição inédita de empresa de US$ 4 trilhões.

O Dow Jones caiu 0,77%, fechando em 42.992,21 pontos. O Nasdaq perdeu 1,49%, aos 19.722,03. pontos. O S&P 500 terminou o dia em baixa de 1,11%, aos 5.970,84 pontos. Na semana, o Dow Jones subiu 0,35%; o Nasdaq ganhou 0,78% e o S&P 500, 0,67%

Em dia sem indicadores relevantes, o desempenho dos ativos vem na sequência de uma sessão sem força na quinta-feira em que os índices terminaram próximos da estabilidade e com dificuldade para reproduzirem os ganhos vistos na véspera do Natal.

"Os investidores estão garantindo lucros depois de uma corrida realmente saudável, em particular para as 'Sete Magníficas'", disse Jeff Schulze, chefe de estratégia econômica e de mercado da ClearBridge Investments. A queda frustrava a recuperação sazonal em que as ações tradicionalmente sobem durante as últimas cinco sessões de dezembro e as duas primeiras de janeiro.

A Nvidia caiu 2,03%, enquanto investidores da fabricante de chips digeriam notícias de como seus chips foram usados por uma startup chinesa para treinar um modelo de inteligência artificial de ponta. A ação da Tesla recuou 4,95%, ainda na expectativa da divulgação do número de entrega de veículos.

A Apple cedeu 1,30%. A Alphabet recuou 1,45% e a Amazon perdeu 1,44%. Outros papéis do grupo pressionados foram os da Meta (-0,59%) e da Microsoft (-1,72%%)

Os bancos interromperam os ganhos das sessões anteriores, com o Morgan Stanley e o Citigroup cedendo 0,99% e 0,49%, respectivamente. O Goldman Sachs caiu 0,87% e o JPMorgan fechou com baixa de 0,79%

*Com Dow Jones Newswires