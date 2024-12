Bolsas da Ásia e do Pacífico fecham majoritariamente em alta, mas com liquidez reduzida

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 27/12/2024 - As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam majoritariamente em alta nesta sexta-feira, com alguns mercados voltando dos feriados desta semana de Natal, mas com negócios limitados pela reduzida liquidez de fim de ano.

Na China continental, o índice Xangai Composto teve ganho marginal de 0,06%, a 3.400,14 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,20%, a 2.014,96 pontos, após dados mostrarem que o lucro industrial chinês caiu em novembro, mas em ritmo mais lento, refletindo medidas de incentivo ao consumo anunciadas por Pequim nos últimos meses.

Em outras partes da região asiática, o japonês Nikkei subiu 1,8% em Tóquio, a 40.281,16 pontos, impulsionado por ações de eletrônicos favorecidas pela fraqueza do iene, enquanto o Hang Seng ficou praticamente estável, em 20.090,46 pontos, à medida que o mercado de Hong Kong voltou a operar, e o Taiex registrou modesta alta de 0,12% em Taiwan, a 23.275,68 pontos.

Já o Kospi caiu 1,02% em Seul, a 2.404,77 pontos, acumulando perdas pelo terceiro pregão seguido em meio à crise política na Coreia do Sul.

Na Oceania, a bolsa australiana manteve o recente tom positivo ao retornar dos feriados. Em sua terceira sessão positiva, o S&P/ASX 200 avançou 0,50% em Sydney, a 8.261,80 pontos.

*Com informações da Dow Jones Newswires