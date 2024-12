BC do Japão debateu momento de elevação de juros, mostra resumo de dezembro

(Retira indicação de ATUALIZA 2 do título)

Por Leika Kihara

TÓQUIO (Reuters) - Algumas autoridades do Banco do Japão viram as condições se encaixando para um aumento iminente da taxa de juros, com um deles prevendo um movimento "em um futuro próximo", mostrou um resumo das opiniões na reunião de dezembro do banco, mantendo viva a chance de um aumento em janeiro.

O banco central japonês manteve a taxa de juros em 0,25% na reunião deste mês, um movimento que segundo o presidente Kazuo Ueda explicou ter sido tomado para que se possa examinar mais dados sobre a dinâmica salarial do próximo ano e a esclarecer as políticas econômicas do novo governo dos Estados Unidos.

"Há grandes incertezas sobre o curso das discussões sobre a política fiscal e tributária no Japão e sobre a postura política do novo governo dos EUA que tomará posse no início de 2025", disse um membro citado no resumo, pedindo a manutenção dos juros na reunião de 18 e 19 de dezembro.

Outra opinião também expressou preocupação com a lucratividade ainda fraca das empresas menores no Japão e com a alta incerteza em relação à economia internacional, mostrou o resumo nesta sexta-feira.

Mas outros sinalizaram que as condições para o aumento dos juros estavam se encaixando.

Embora tenha enfatizado a necessidade de monitorar a incerteza sobre a economia dos EUA por enquanto, um membro disse que o Banco do Japão "provavelmente decidirá aumentar a taxa de juros em um futuro próximo", mostrou o resumo.

"Embora ainda existam incertezas em relação às economias estrangeiras, a economia do Japão está em um estado em que o grau de acomodação monetária pode ser ajustado", mostrou outra opinião.