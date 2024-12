BC: concessões no crédito livre recuam 3,9% em novembro ante outubro, para R$ 544,9 bilhões

As concessões de crédito livre dos bancos recuaram 3,9% em novembro, na comparação com outubro, para R$ 544,9 bilhões, informou o Banco Central (BC) nesta sexta-feira, 27. Elas crescem 15,3% no acumulado de 12 meses. Os dados não incorporam ajustes sazonais.

Concessões para pessoas físicas diminuíram 5,2%, para R$ 293,2 bilhões. Em 12 meses, sobem 13,8%. As concessões para empresas recuaram 2,4% em novembro, na comparação com o mês anterior. Em 12 meses, elas têm alta de 17,0%.

A taxa de inadimplência nas operações de crédito livre com bancos caiu de 4,4% em outubro para 4,3% em novembro, informou o Banco Central. A taxa para pessoas físicas se manteve estável em 5,4% o dado de outubro foi revisado nesta sexta-feira. A de empresas passou de 2,9% para 2,8%.

A inadimplência do crédito direcionado, com recursos da poupança e do BNDES, subiu de 1,5% em outubro (dado revisado) para 1,6% em novembro. Considerando o crédito total, que inclui o livre e o direcionado, a taxa passou de 3,2% para 3,1% no mesmo período.