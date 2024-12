Avião caiu no Cazaquistão por 'interferência externa', diz investigação preliminar

Continuam nesta sexta-feira (27) as investigações sobre a queda do Embraer 190 da Azerbaijan Airlines, que deixou 38 mortos no Cazaquistão na quarta-feira. A hipótese de que a aeronave tenha sido atingida por um míssil do sistema antiaéreo russo se reforça, a partir das imagens da carcaça do aparelho, divulgadas nas redes sociais. A pista é privilegiada também por algumas autoridades do Azerbaijão.

A causa da queda de um avião da Azerbaijan Airlines no Cazaquistão, na quarta-feira (25), foi uma "interferência externa". É o que concluiu a investigação preliminar da companhia após analisar a fuselagem da aeronave.

A principal hipótese é de que a aeronave tenha sido atingida por um míssil do sistema antiaéreo russo. A pista é privilegiada também por algumas autoridades do Azerbaijão.

A Azerbaijan Airlines anunciou nesta sexta-feira (27) a suspensão dos voos para sete cidades russas, especialmente no Cáucaso, após a queda no Cazaquistão do avião que fazia a rota entre Baku e a república russa da Chechênia.

A decisão foi tomada "tendo em vista os resultados preliminares da investigação sobre o acidente do Embraer 190", que matou 38 pessoas, e "os riscos para a segurança dos voos", explicou a Azerbaijan Airlines em um comunicado à imprensa.

Os voos foram suspensos para os aeroportos de Mineralnyye Vody, Grozny, Sochi e Makhachkala, no Cáucaso, bem como para Volgogrado, Ufa e Samara, segundo a mesma fonte.

No entanto, a companhia aérea afirmou que continuará a operar voos para Moscou, São Petersburgo (noroeste), Ecaterimburgo (Urais), Astrakhan (sul), Kazan (Volga) e Novosibirsk (Sibéria).

Hipótese de ataque com míssil ganha força

O deputado azerbaijano Rassim Moussa Bekov confirmou nesta sexta-feira que as investigações continuam, mas sublinhou que os buracos na carcaça do avião poderiam ter sido causados por mísseis de defesa antiaérea. O parlamentar destacou que "fotos e vídeos mostram a fuselagem do avião com buracos que normalmente são causados por mísseis desse tipo".

Várias publicações na mídia internacional também apontam a possibilidade de o avião ter sido atingido por engano por um míssil antiaéreo russo.

O Kremlin disse nesta sexta-feira que não faria comentários antes do fim da investigação.

"Uma investigação está em andamento. Acreditamos que não temos o direito de fazer comentários antes das conclusões da investigação", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, aos repórteres.

O Embraer 190 da Azerbaijan Airlines caiu com 67 pessoas a bordo.e pegou fogo em circunstâncias que ainda não esclarecidas. A queda ocorreu perto de Aktaou, um porto no Mar Cáspio, no oeste do Cazaquistão, longe de seu destino. De acordo com as autoridades, 38 pessoas morreram e 29 sobreviveram.

Poucas horas após o acidente, uma autoridade dos EUA e a mídia, citando fontes do Azerbaijão, já haviam dito que um míssil de defesa aérea russo era a explicação mais provável para a tragédia. O avião teria sido atingido quando se aproximava do aeroporto de destino na Rússia, antes de desviar a rota para o Cazaquistão, onde caiu.

Nenhum dos países envolvidos ainda confirmou publicamente essa versão.

A Força Aérea Brasileira e a Embraer informaram ontem que estão ajudando nas investigações.

(Com AFP)