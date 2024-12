Avião faz pouso forçado em Brasília após emergência durante voo

Um avião comercial da Latam com destino a Teresina (PI) realizou um pouso forçado no Aeroporto Internacional de Brasília, de onde havia partido, após declarar emergência durante o voo, na noite de quinta-feira (26).

O que aconteceu

Companhia aérea confirmou emergência. Em nota, a Latam informou que "precisou retornar ao aeroporto de origem devido à necessidade de manutenção corretiva não programada na aeronave".

Passageiros desembarcaram em segurança, segundo a Latam. A companhia afirmou que "o pouso ocorreu sem intercorrências às 22h20 (horário de Brasília) e todos os passageiros foram desembarcados em absoluta segurança".

Empresa que administra aeroporto diz que companhia aérea solicitou pouso de retorno "logo após a decolagem". Procurada pelo UOL, a Inframérica, que administra o Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, informou que a Latam pediu para retornar ao local de partida às 22h, cerca de 15 minutos após a decolagem do avião.

Voos no aeroporto foram suspensos por alguns minutos após o pouso de emergência. Ainda segundo a Inframerica, "por protocolo de segurança, as operações foram suspensas, até o pouso da aeronave, retomando às 22h27". Desde então, "pousos e decolagens estão ocorrendo normalmente", informou a empresa em nota.

Latam não detalhou se aeronave apresentava danos ou riscos. Informou apenas que está "oferecendo toda assistência aos passageiros, que serão reacomodados no voo LA9003, programado para às 21h05 desta sexta. Por fim, a companhia diz que "lamenta os transtornos e reitera que adota todas as medidas de segurança técnicas e operacionais para garantir uma viagem segura para todos".

Vídeo mostra momento em que aeronave retorna ao aeroporto. Na gravação, filmada a uma certa distância do pouso e divulgada no X pelo portal de notícias de aviação Aeroin, o avião pousa enquanto veículos do Corpo de Bombeiros se aproximam e funcionários do aeroporto observam de longe.