Associações empresariais alemãs mostram pessimismo com relação a 2025, diz IW

BERLIM (Reuters) - Associações empresariais alemãs consideram sua situação atual pior do que há um ano e continuam pessimistas em relação a 2025, de acordo com uma pesquisa publicada pelo Instituto Econômico Alemão IW, voltado para os empregadores, nesta sexta-feira.

"A economia alemã também não irá decolar em 2025", disse o diretor do IW, Michael Huether.

A pesquisa mostrou que 31 das 49 associações empresariais veem a situação atual como pior do que em 2023 e 20 dos 49 representantes do setor esperam uma produção menor no próximo ano, enquanto apenas 16 preveem aumento.

Os altos custos de energia, mão de obra e materiais, além da burocracia excessiva, estão pesando sobre as empresas e dificultando que elas acompanhem a concorrência internacional, disse a IW.

A situação global incerta está prejudicando as exportações, ao passo que o caos político no país afeta os investimentos, acrescentou o instituto.

A confiança mais fraca ameaça afetar o mercado de trabalho em particular: metade das associações pesquisadas espera cortes de pessoal em seus setores no próximo ano, enquanto apenas 7 acreditam que o emprego irá aumentar.

É provável que haja menos empregos na indústria em particular, por exemplo, nos setores de ferro e aço, engenharia mecânica e construção, disse o IW.

